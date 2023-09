Susana Vera/Reuters Auf der Suche nach Überlebenden: Katastrophenhelfer mit Hund im Rio Alberche (Aldea de Fresno, 6.9.2023)

Madrid. Nach den schweren Unwettern in Spanien am vergangenen Wochenende ist die Zahl der Todesopfer auf fünf gestiegen. Das teilte die Polizei am Freitag nach der Bergung der Leichen von zwei Vermissten mit. Nach Angaben der Einsatzkräfte wird eine Frau aus der Stadt Valmojado in der zentralen Provinz Toledo weiterhin vermisst. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde die Leiche eines 83jährigen gefunden, der in der Stadt Villamanta nahe Madrid vom Wasser mitgerissen wurde. Demnach wurde die Leiche rund sieben Kilometer entfernt vom Ort seines Verschwindens geborgen. Zudem sei die Leiche eines 47jährigen gefunden worden, dessen Auto von einem Fluss in der nahegelegenen Stadt Aldea del Fresno mitgerissen worden war. Die Einsatzkräfte hatten am Montag seine Frau und zwei Kinder gerettet, die ebenfalls in dem Fahrzeug waren. Eines der Kinder, ein zehnjähriger Junge, hatte eine Nacht auf einem Baum über den Wassermassen verbracht. Die sintflutartigen Regenfälle am vergangenen Wochenende hatten vor allem die Gegend Madrid sowie die südlich der Hauptstadt gelegene Region Castilla-La Mancha getroffen. Zahlreiche Häuser wurden überflutet, Straßen und Bahnlinien mussten gesperrt werden. Nicht nur Spanien war zuletzt von verheerendem Starkregen betroffen. Gleiches galt für Teile Südosteuropas wie insbesondere Griechenland und Bulgarien. (AFP/jW)