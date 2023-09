Köln. Die SF Blista Marburg hat sich in der Blindenfußballbundesliga zum sechsten Mal die deutsche Meisterschaft gesichert. Im entscheidenden Spiel bei den Inklusionstagen am Wochenende auf dem Roncalliplatz in Köln gewann Marburg am Sonnabend 1:0 gegen Borussia Dortmund. Eine Minute vor dem Abpfiff sorgte der Marburger Alican Pektas mit einem Sprint aus der eigenen Hälfte und dem erfolgreichen Torschuss für die Entscheidung. (sid/jW)