Eugene. Der norwegische Läufer Jakob Ingebrigtsen hat beim Diamond-League-Finale der Leichtathleten in Eugene (Oregon) einen der ältesten Europarekorde pulverisiert. Über die Meile gewann der 1.500-Meter-Olympiasieger am Sonnabend in 3:43,73 Minuten und blieb rund zweieinhalb Sekunden unter der Bestmarke des Briten Steve Cram aus dem Jahr 1985. Den Weltrekord des Marokkaners Hicham El Guerrouj von 3:43,13 Minuten verpasste der 22jährige nur um sechs Zehntelsekunden. (sid/jW)