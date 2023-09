Guadarrama. US-Radprofi Sepp Kuss steht unmittelbar vor dem Gesamtsieg bei der 78. Vuelta a España. Beim Sieg des Niederländers Wout Poels auf der vorletzten Etappe nach Guadarrama verteidigte der 29jährige vom Team Jumbo-Visma am Sonnabend das Rote Trikot vor seinen Mannschaftskollegen Jonas Vingegaard (plus 0:17 Minuten) und Primož Roglič (plus 1:08). Beide griffen Kuss auf Teamorder nicht mehr an. Beim Finale am Sonntag in Madrid (Ende nach jW-Redaktionsschluss) wird der Spitzenreiter traditionell nicht mehr attackiert. Es wäre das erste Mal, dass ein Rennstall alle drei großen Landesrundfahrten in einem Jahr gewinnt. Roglič hatte im Mai beim Giro d’Italia triumphiert, Vingegaard im Juli bei der Tour de France. Am Sonnabend überquerte das Trio Arm in Arm die Ziellinie. (sid/dpa/jW)