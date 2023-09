Claus Bergmann/imago Darf etwas kosten: Guter Tischtennisschläger

Tischtennis ist ein billiger Sport. Alles, was man braucht, sind ein Tisch, ein Schläger und ein Ball – wie ich an anderer Stelle schon schrieb. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Sondern nur der Anfang.

Denn selbst die Freizeitcracks an den Steinplatten der bundesdeutschen Hauptstadt haben mittlerweile aufgerüstet. Mit den Billigschlägern aus den Ein-Euro-Läden, die ironischerweise meist in China hergestellt werden, kommt man nämlich nicht weit. Man kriegt keinen Schnitt mit ihnen hin. Man hat keine gute Kontrolle. Und offiziell benutzen darf man sie auch nicht – denn unter dem Banner des ITTF, dem internationalen Tischtennisverband, muss ein Schläger das offizielle Signum tragen, das ITTF-Zeichen.

Und da fängt der Schlamassel an, denn von jetzt ab kann es teuer werden. Ein Holz, zwei Beläge, heutzutage lässt sich das bequem im Internet bestellen. Besser ist, man fährt zu einem offiziellen Tischtennisladen, den es in jeder Kreisstadt geben sollte (und macht es nicht wie ich, der ich auf dem Weg zu meinem ersten Schläger einen Fahrradunfall baute – obwohl, ich war auch nur so halb schuld. Andere Geschichte.)

Das Angebot ist, wie so oft im Kapitalismus, ein Dschungel. Man kann sich aber beraten lassen in so einem Laden, bei seinen Freunden was abschauen oder Trainer um Rat fragen. Man kann auch ein wenig rumprobieren oder seinem Star nacheifern – die großen Namen haben wie im HipHop meist ihre eigenen Editionen. Timo Boll, der Schläger, Boll, das Ratgeberbuch, Boll, die Beläge, Boll, das Holz, der Tisch, der Literaturnobelpreis. So ungefähr ist das.

Oben muss Geld verdient werden, das unten ausgegeben werden muss. Am Anfang ist die Ausrüstung, und dann kommt der Mitgliedsbeitrag, und die Jahre, in denen in Wien ein Corona­bonus für den Jahresbeitrag vom Staat kam, sind vorbei. Es braucht Dressen (Trikots) und Hosen, deren erste Ausgabe meist vom Verein getragen, äh: gesponsert werden, sobald man Meisterschaft spielt. Es braucht Trainerstunden, Gebühren zur Hallennutzung, oder die tolle Tasche und die tolle Flasche und das Stirnband, das einem Brillenträger wie mich nicht gleich die ganze Rotze ins Auge rinnen lässt. Hat, also das Stirnband, nur zehn Euro gekostet. Made in China! Meine Freundin meint, ich sähe damit wie ein Ninja-Krieger aus.

Und hier sind wir schon beim Clou: All das Geld, es sollte als Investition begriffen werden. In dein Spiel, in dein liebstes neues Hobby, in deine Zukunft, in dich selbst. Da bleiben wir ganz Lacanianer.