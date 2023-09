IMAGO/Francisco Guerra Stehen fest zusammen: Die Spielerinnen der spanischen Nationalauswahl (22.8.2023)

Boykott statt Rückkehr: Die spanischen Fußballweltmeisterinnen streiken weiter gegen den eigenen Verband. Trotz des Rücktritts von Präsident Luis Rubiales und der Entlassung von Trainer Jorge Vilda sehen sie sich noch nicht am Ziel. 39 Fußballerinnen, darunter 21 der 23 Siegerinnen von Sydney sagten für die kommenden Spiele der Nations League ab – und bringen die neue Nationaltrainerin Montserrat »Montse« Tomé an ihren ersten Arbeitstagen in erhebliche Schwierigkeiten.

»Wie wir dem Verband heute mitgeteilt haben, reichen die eingeführten Änderungen nicht aus, um den Spielerinnen das Gefühl zu geben, an einem sicheren Ort zu sein, an dem Frauen respektiert werden, der Frauenfußball unterstützt wird und wir unsere maximale Leistung erbringen können«, heißt es in einem offenen Brief der Spielerinnen vom Freitag.

Tomé wurde erst wenige Stunden vor einer geplanten Pressekonferenz über die zahlreichen Absagen informiert. Die neue Nationaltrainerin hatte am Freitag ihren Kader für die Partien am 22. und 26. September nominieren wollen. Der spanische Verband RFEF verschob die Bekanntgabe auf einen späteren Zeitpunkt. Denn den Weltmeisterinnen gehen die Veränderungen im Verband nicht weit genug. Der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo zufolge fordern sie auch den Rücktritt des Interimspräsidenten Pedro Rocha sowie die Entlassungen von Generalsekretär Andreu Camps, Miguel García Caba, Leiter der Abteilung für Integrität, sowie einigen Mitarbeitern der Presseabteilung, die der Spielerin Jennifer Hermoso in einer Mitteilung Aussagen zugeschrieben hatten, die sie nicht getätigt hatte. Der ehemalige Verbandschef Rubiales hatte Hermoso bei der Siegesfeier nach dem WM-Finale in Sydney einen Kuss aufgezwungen, seine anfängliche Weigerung zurückzutreten hatte zum Streik der Athletinnen geführt.

Der Verband gibt sich unzugänglich. Am Freitag abend teilte der RFEF mit, dass Interimspräsident Rocha »den Übergangsprozess bis zu den nächsten Wahlen leiten« werde. Am späten Donnerstag abend sollen sich die Weltmeisterinnen bei einem Treffen mit der Gewerkschaft Futpro auf den Boykott der Partien gegen Schweden und die Schweiz verständigt haben, bereits am 25. August waren 81 Spielerinnen offiziell in den Streik getreten. Eine Rückkehr kommt für sie erst in Frage, wenn alle Personen entfernt und Strukturen beseitigt wurden, die aus ihrer Sicht dem Frauenfußball geschadet haben.

Damit gehen sie das Risiko ein, ihre Olympiateilnahme in Paris 2024 zu gefährden. Die beiden europäischen Startplätze werden über die Nations League ausgespielt. Die Duelle gegen Schweden und die Schweiz werden mit einer drittklassigen Auswahl kaum zu gewinnen sein. Doch das nehmen die Spielerinnen in Kauf, ihnen geht es um ein deutliches Zeichen. Sie wollen echten Wandel statt symbolischer Gesten.

Rubiales wurde am Freitag dazu verurteilt, sich künftig von Hermoso fernzuhalten. Der 46jährige darf sich der Fußballnationalspielerin nur noch bis auf 200 Meter nähern, entschied ein Untersuchungsrichter. Der ehemalige Verbandspräsident musste sich wegen des Vorwurfs der sexualisierten Gewalt vor Gericht verantworten. Trainer Vilda war im Zuge des Skandals in der Vorwoche entlassen worden. Der Coach galt als enger Verbündeter von Rubiales und hatte schon vor der WM wenig Rückhalt im Team. 15 Spielerinnen waren im September 2022 gegen Vilda in den Streik getreten, um gegen die Methoden des Trainers zu protestieren. Der Verband hielt dennoch an ihm fest – bis der Druck im Zuge des Rubiales-Skandals zu groß wurde. Seine Nachfolgerin Tomé muss nun einen Scherbenhaufen zusammenkehren.