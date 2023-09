HEINRICH/BRIGANI-ART/imago »Who votes to be homeless / To be unemployed?« Stephen Duffy versteht die Welt nicht mehr

Stephen Duffy, der jetzt mit seiner Band The Lilac Time (bestehend aus ihm, seiner Frau Claire und seinem Bruder Nick) das zwölfte Studioalbum »Dance Till All the Stars Come Down« aufgenommen hat, lebt in seiner Folknische jenseits von musikalischen Trends. Nach seinem Karrierebeginn als Elektropopmusiker Stephen »Tin Tin« Duffy mit zwei kleineren Hits (und zuvor als Sänger der Studentenband Duran Duran, aber das ist eine andere Geschichte) entschied er sich zu konsequenter Karriereverweigerung, gründete The Lilac Time und produzierte immer bessere Platten, die sich immer schlechter verkauften. Ein kurzes Zwischenspiel als mäßig erfolgreicher Britpopper führte zu einem Engagement als Songschreiber und Gitarrist für Robbie Williams, das es ihm ermöglichte, danach weiterhin die Musik zu produzieren, die er wollte, jetzt aber in einem Eigenheim in Cornwall.

Stephen Duffy kommt aus einer anderen Zeit. Er kommt aus der Zeit, in der auch seine Musik wurzelt. Er ist in den 60ern und 70ern aufgewachsen, in einer Ära, in der man trotz aller Probleme glaubte, die Welt sei im großen und ganzen auf dem richtigen Weg. Es werde Rückschläge und Krisen geben, ja, aber der Kurs führe zu mehr Freiheit, mehr Gerechtigkeit, mehr Frieden. Selbst am Tipping Point in den 80ern blieb Duffy Optimist: »Unabhängig von der Widerwärtigkeit der Thatcher-Jahre war ich überzeugt davon, dass Anständigkeit und Rechtschaffenheit siegen würden.« Er benutzt dafür tatsächlich Begriffe, die an poetische Ritterlichkeit erinnern (»… virtue and righteousness would vanquish«). Das hat mit dem unschönen deutschen Wort vom »Anstand« wenig zu tun. Es geht mehr um das Bewusstsein, selbstverständlich das Richtige zu tun. Es wäre ja auch völlig bescheuert, wider besseres Wissen das Falsche zu tun.

Nun hat dieser Glaube seine Rechnung ohne 2016 gemacht, das Jahr, in dem man in Großbritannien für den Brexit stimmte, in den USA für Trump und David Bowie starb. Plötzlich waren alle Selbstverständlichkeiten außer Kraft gesetzt. Als wären die Kräfte des Marktes selbst in ihrer rationalen, logischen Form nicht schon zerstörerisch genug, scheinen sie jetzt von einer Horde bösartiger Clowns begleitet zu werden, und etwa die Hälfte der Menschen folgt ihnen mit verzweifelter Begeisterung. Simon says: Cut off your arm. Unbeirrt wider besseres Wissen und gegen die eigenen Interessen zu handeln, scheint inzwischen der Normalfall zu sein. Oder, wie Duffy in dem Song »The Long Way« ungläubig fragt: »Who votes to be homeless / To be unemployed / Who votes for kindness / To be destroyed / They offer just hatred / Or suicide?«

Stephen Duffy hält dieser Welt seine Zuversicht entgegen, die er sich stur weigert aufzugeben. Auf dem Schwert dieses romantischen Ritters sind die Wörter »Liebe« und »Hoffnung« eingraviert. »Egal, wie ungesetzlich und abscheulich die gegenwärtige konservative Regierung ist, es ist entscheidend, dass wir weiterhin glauben«, sagt Duffy. An das Gute, an die Freiheit, an die Gerechtigkeit. Ohne Hoffnung, so schwer sie auch fällt, bliebe nur die Verzweiflung. Duffys Folk ist nach wie vor ein Sicherheitsnetz, das einen vor dem Absturz bewahren kann. Sein Stil und seine Eleganz sind verlässliche Werte in einer Welt, die in einem erbärmlichen Zustand ist. Der Sound ist noch karger als sonst, aber dennoch warm.

Das Album beginnt mit dem Stück »Your Vermillion Cliffs« und der einleuchtenden Zeile »I’ve never liked my birthdays / They always make me sad.« Aber Stephen Duffy hat genug Lebenserfahrung, hat genug Höhen und Tiefen erlebt, um um die Wichtigkeit der einfachen Wahrheiten zu wissen: »It’s not what happens to you / It’s how you react / It’s not what they say to you / It’s what you say back«, oder, gleich im Anschluss in dem oben bereits erwähnten »The Long Way« davor zu warnen, Dinge immer wieder auf ein »Später« aufzuschieben, das es vielleicht niemals geben wird: »Don’t save anything for best / This may be as good as it gets / And don’t waste time having regrets.«

Kurz vor Ende des Albums setzt er den Song »So Far Away« vom Vorgänger »… Keep Going« (2003) fort, das – entstanden im Nachhall von 9/11 – zu seinen schönsten zählt. »Dance Till All the Stars Come Down« entstand wiederum unter dem Eindruck von Kriegsmigration, der inhumanen Abschottungspolitik der EU und Großbritanniens, um sich greifender Armut und der Aufkündigung der Reste von so etwas wie einem zivilisatorischen Konsens. Je unsicherer die Gewissheiten der Welt werden, desto mehr wächst Stephen Duffy über sich hinaus. »Dance Till All the Stars Come Down« gehört zu den besten Alben, die The Lilac Time bisher veröffentlicht haben. Und wenn man sich den Zustand der Gesellschaft anschaut, werden vermutlich weitere Meisterwerke folgen.