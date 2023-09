Die in Berlin lebende Regisseurin Tamara Denić ist unter den diesjährigen Gewinnern der Studenten-Oscars. Die Oscar-Akademie in Los Angeles gab die Preisträger am Freitag (Ortszeit) bekannt. 14 Nachwuchsregisseure aus aller Welt werden ausgezeichnet. Denić ist mit dem Kurzfilm »Istina« (Wahrheit), ihrem Abschlussfilm bei der Hamburg Media School, unter den Gewinnern in der Sparte »Narrative/Erzählung«. Der Film handelt von einer Fotojournalistin, die in Belgrad von Rechten bedroht wird. Deshalb flieht sie mit ihrer kleinen Tochter nach Deutschland, doch auch dort erlebt sie bei ihrem Einsatz auf Demonstrationen in Hamburg immer stärkere Anfeindungen und Gewalt. Alle Preisträger können mit ihren Filmen auch in den Kurzfilmsparten beim Oscar-Wettbewerb 2024 teilnehmen. (dpa/jW)