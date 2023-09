Die russisch-österreichische Opernsängerin Anna Netrebko ist bei ihrem ersten Berliner Gastspiel seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine in der Rolle der Lady Macbeth in Giuseppe Verdis Oper »Macbeth« mit minutenlangen Ovationen gefeiert worden. Am Freitag abend konterte in der Staatsoper Unter den Linden enormer Applaus nach den ersten Arien der erneut bravourösen Sopranistin wiederholt hartnäckige Buhrufer. Netrebko reagierte auf die Unmutsbekundungen zweimal demonstrativ mit verschränkten Armen und freundlichem Lächeln. Im Lauf des dreistündigen Abends dominierte der donnernde Applaus. Vor dem Opernhaus protestierten nach Polizeiangaben rund 150 Menschen gegen Netrebkos Auftritt. Zuvor hatten der ukrainische Botschafter Olexij Makejew und Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) die Fotoausstellung »Russian War Crimes« in der Humboldt-Universität direkt gegenüber der Staatsoper besucht.(dpa/jW)