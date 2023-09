Nach jahrelangen Verhandlungen mit der Stadtverwaltung ist eine Straßenkreuzung in New York nach den Beastie Boys benannt worden. An der Kreuzung der Ludlow Street mit der Rivington Street im Szeneviertel Lower East Side in Manhattan prangt seit kurzem ein grünes Straßenschild mit der Aufschrift: »Beastie Boys Square«. Dort war auch das Cover für »Paul’s Boutique« aufgenommen worden, das zweite Album der HipHop-Band, die vor allem in den 80er und 90er Jahren weltweit Erfolge gefeiert hatte. In Brooklyn ist bereits ein Spielplatz nach dem 2012 verstorbenen Bandmitglied Adam Yauch benannt. (dpa/jW)