Patrizia Cortellessa/IMAGO/Pacific Press Agency Anhänger der Partei Potere al Popolo protestieren in Rom gegen die Abschaffung des Bürgergelds in Italien (3.8.2023)

Die Regierung von Italiens extrem rechter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat Anfang August Hunderttausenden das Bürgergeld gestrichen. Welche Folgen wird das Ihrer Ansicht nach haben?

Abgesehen davon, dass rund 160.000 Familien im August ohne Einkommen dastanden, haben die Unternehmer mehr Erpressungsspielraum bekommen. Viele bieten schon jetzt Arbeitsplätze zu miserablen Bedingungen an. Vor der Einführung des Bürgergeldes wurden nach dem Vorstellungsgespräch oft 600 Euro im Monat angeboten, was Leute häufig aus Geldnot angenommen hatten. Mit dem Bürgergeld konnte man ablehnen und einen höheren Lohn verhandeln, oder man ging schlicht nicht arbeiten.

Die Regierung behauptet, ein Mindestlohn würde die aktuellen Gehälter verringern.

Im letzten Jahr ist die Kaufkraft um 7,5 Prozent gesunken. Eine der Maßnahmen zur Umkehrung dieses Trends ist daher die Einführung eines Mindestlohns. Die parlamentarische Opposition fordert neun Euro die Stunde. Die Lohndifferenz soll vom Staat, also aus Steuermitteln, bezahlt werden. Wir dagegen fordern mindestens zehn Euro pro Stunde, die vollständig von den Unternehmern gezahlt sowie alle sechs Monate automatisch an den Anstieg der Lebenshaltungskosten angepasst werden.

Wie verbreitet sind Niedriglöhne in Italien?

Noch immer werden rund fünf Millionen Beschäftigten Löhne unter zehn Euro brutto gezahlt. Es gibt Sektoren mit Tarifverträgen, die sogar von den großen Gewerkschaften CGIL, CISL und UIL unterzeichnet wurden, die Hungerlöhne vorsehen. Oft liegen sie bei fünf Euro pro Stunde. Reinigungskräfte beispielsweise erhalten durchschnittlich einen Stundenlohn von 6,50 Euro brutto. In Gastronomie und Handel liegen die Löhne bei etwa sieben Euro pro Stunde.

Vor den Wahlen im Herbst 2022 hatte man Meloni in Europa gefürchtet und vor dem »Erwachen des Faschismus« gewarnt. Inzwischen ist sie eine willkommene Partnerin.

Dies ist Beweis dafür, dass auch Neofaschisten stillschweigend akzeptiert werden, solange sie an zwei Punkten festhalten: Erstens an der Außenpolitik, die in Washington entschieden wird. Solange man weiterhin Waffen an die Ukraine liefert sowie seine Feindschaft zu Russland und in gewissem Maße auch zu China ständig kundgibt, können auch Ultrarechte regieren. Und zweitens an der Austeritätspolitik. Die Grundlagen, auf denen die internationale Wirtschaft und der Aufbau der Europäischen Union beruhen, können nicht in Frage gestellt werden: Kürzungsprogramme, Steuersenkungen für Unternehmen und eine praktisch nicht vorhandene Umverteilung des Reichtums.

Kurz vor der Wahl hatte sich das Bündnis Unione Popolare gegründet, erreichte aber weniger als zwei Prozent der Stimmen. Weshalb ist die italienische Linke so schwach?

Seit etwa 15 Jahren ist die politische Linke außerhalb des Bündnisses mit dem PD nicht in der Lage, die Sperrklausel von vier Prozent zu überwinden. Doch die Niederlage der historischen Linken hatte schon lange vor den miserablen Ergebnissen an der Wahlurne begonnen. Was wir erleben, ist eine ständige Verschiebung der Haltung der Bevölkerung nach rechts. Der Hass auf Bürgergeldbezieher und Erwerbslose, die generell als Schmarotzer betrachtet werden, wird nicht nur von der politischen Rechten, sondern auch von den sogenannten progressiven Medien wie La Repubblica, La Stampa usw. propagiert. Die parlamentarische Rechte und die Linke sind ununterscheidbar.

Dieser Konsens lässt sich nur durch täglichen Kampf der Ideen ändern. Mit der alten Linken, die von Defätismus geplagt ist, müssen wir Schluss machen. Wir wollen die »Case Popolari« aufbauen, der Bevölkerung auf partizipatorische, aber volksnahe Weise verschiedene Instrumente zur Verfügung stellen: Arbeitskammern, Migrantenschalter, Volkskliniken, um die Menschen sozial neu zu verflechten, bevor sie politisch aktiv werden.