IMAGO/Nano Calvox Protest am Ort des Verbrechens in Puerta del Sol mit den Bildern der zahlreichen Opfer der Diktatur (Madrid, 31.3.2022)

Es ist das erste Mal gewesen, dass in Spanien ein Opfer der Franco-Diktatur (1939–1975) in einem Gericht zu Wort gekommen ist. Eine Stunde dauerte die Anhörung des in den letzten Monaten des Regimes Gefolterten Julio Pacheco Yepes am Freitag, seine Ehefrau und damalige Verlobte Rosa María García trat als Zeugin auf. Vor dem Gericht in Madrid versammelten sich Dutzende Menschen, um ihre Unterstützung zu demonstrieren. Als Pacheco und seine Ehefrau das Gericht verließen, erhielten sie Applaus, und Anwesende erklärten gegenüber Reportern hoffnungsvoll, dass dies für alle Opfer bedeute, die Mauer des Schweigens und der Straflosigkeit zu durchbrechen, die es gegenüber dem Franco-Regime gebe. Auch Pacheco äußerte gegenüber AFP, dass er hofft, mit seiner Aussage »einen Riss in der Mauer der Straffreiheit« zu verursachen, unter der sie so lange gelitten haben.

Aufgrund des sogenannten Amnestiegesetzes von 1977 brauchte es fast 50 Jahre bis zu diesem Verfahren. Dass es überhaupt eröffnet werden konnte, ermöglichte das im vergangenen Oktober erlassene »Gesetz für das demokratische Gedächtnis«. Im Mai hatte Richterin Ana María Iguácel die Klage Pachecos angenommen und »das mögliche Vorliegen von Verbrechen gegen die Menschheit und Folter« bestätigt. Nun muss die Richterin die Aussagen der Angeklagten entgegennehmen und dann entscheiden, ob sie ein Verfahren eröffnet oder das Dossier zu den Akten legt. Die Klage richtet sich unter anderem gegen den ehemaligen Kommissar José Manuel Villarejo Pérez , der bereits im Juni wegen Spionage zu 19 Jahren Haft verurteilt wurde und eine zentrale Rolle bei der illegalen Beschattung linker und katalanischer Politiker gespielt haben soll. Drei weitere Polizisten sind ebenfalls angeklagt, einer von ihnen ist José María González Reglero, der bis vor kurzem Kommissar in einem Viertel von Leganés in Madrid gewesen sein soll, wie spanische Medien berichteten. Dies ist nur ein kleines Beispiel für die weitreichenden Kontinuitäten der Diktatur.

Der damals 19jährige Pacheco und seine Frau waren 1975 wegen ihrer politischen Aktivitäten in einer studentischen Organisation von der Geheimpolizei festgenommen und gefoltert worden. Pacheco gehörte dem PCE (marxista-leninista) und der Demokratischen Föderation der Universitäten Spaniens (Federación Universitaria Democrática de España, FUDE) an. Sie wurden zur berüchtigten Direktion der »Sicherheitsbehörde« DGS an der Puerta del Sol im Zentrum von Madrid gebracht. Dort wurden sie tagelang von der Geheimpolizei gefoltert und dann unter dem Vorwurf des Terrorismus ins Gefängnis gesteckt. Einen Monat nach Francos Tod, im Dezember 1975, kamen die beiden wieder frei. Wenige Monate später wurden sie begnadigt. Pacheco sagte nun vor Gericht aus, dass die Polizisten ihn damals aufgefordert hatten, sich selbst zu beschuldigen, ein Attentat gegen einen Beamten verübt zu haben. Laut den Informationen und Akten, die Pacheco und andere Aktivisten in den Archiven gesammelt haben, sollen die Polizisten eine Belohnung von damaligen 25.000 Pesetas pro Kopf vom Regime für die Verhaftung erhalten haben.

Die systematische Folterung politischer Gegner, die während des Franquismus stattfand, wird als Verbrechen gegen die Menschheit eingestuft und verjährt nicht. Bisher wurden franquistische Verbrechen nur von der argentinischen Richterin María Servini de Cubría untersucht, da es sich um Verbrechen gegen die Menschheit handelt und sie daher in jedem Land strafrechtlich verfolgt werden können, die das internationale Abkommen unterzeichnet haben. Die spanische Justiz behinderte jedoch die Auslieferung mutmaßlicher Täter. Auch der spanische Jurist Baltasar Garzón hatte 2008 eine Untersuchung eingeleitet, um das Schicksal von Zehntausenden Verschwundenen während der Franco-Diktatur zu klären. Er wurde deshalb 2012 suspendiert, da er angeblich gegen das besagte Gesetz von 1977 verstoßen hatte. Das Komitee gegen Folter der Vereinten Nationen empfahl erneut am 27. Juli die Abschaffung des Amnestiegesetzes, damit alle Fälle von Folter und erzwungenem Verschwinden aufgeklärt werden können.