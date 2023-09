imago/Karina Hessland Elende Lebens- und Arbeitsbedingungen werden den Schlachthofbeschäftigten in Torgau-Nordwest zum Vorwurf gemacht

Es sei im Grunde »nichts Neues, wir kennen diese Vorwürfe seit mehreren Jahren«, erklärte Gjulner Sejdi am Freitag im Gespräch mit junge Welt. »Die Beschwerden bleiben gleich, aber die meisten Leute hier interessiert leider nicht, unter welchen Umständen die Menschen hier leben«, sagte der Vorsitzende des Vereins Romano Sumnal, des Verbands der Roma und Sinti in Sachsen. Sejdi spricht über die sogenannten blauen Blöcke im Stadtteil Nordwest der sächsischen Kleinstadt Torgau, die zu Monatsbeginn erneut Thema eines »Bürgerdialogs« mit dem neuen parteilose Oberbürgermeister Henrik Simon und weiteren Vertretern der Stadt geworden waren.

»Fremdenhass bricht sich Bahn an diesem Abend«, machte der MDR in einem Bericht in der vergangenen Woche den Charakter der Veranstaltung kenntlich. »Die Stadträte und die Vertreter des Ordnungsamts und der Polizei hören sich die Ausführungen der Anwohner kommentarlos an«, hieß es weiter. Anwohner hätten geklagt, es türme sich Müll und Unrat, es sei regelmäßig ohrenbetäubend laut, hieß es im Bericht. Sollte Bürgermeister Simon auf »Ideen und Vorschläge« gehofft haben – die Forderung der Anwohner sei laut MDR »wesentlich simpler: Die Bewohner müssen weg«. Worte, die in diesem Land, aus Gründen, beunruhigen.

Viele Roma und Sinti bewohnten die »blauen Blöcke« in der Vergangenheit, Romano Sumnal betrieb daher bis vor einiger Zeit eine Anlaufstelle. Mit einem Angebot für Jugendliche sei der Verein aber noch immer vor Ort, erklärte Sejdi im jW-Gespräch. Viele der jungen Blockbewohner erlebten in ihrer Nachbarschaft Ausgrenzung. Schon seit Jahren lebten die Menschen hier »nicht in einem normalen Wohnverhältnis«, teilweise auf prekärste Art und Weise ohne Heizung, ohne Strom, ohne Mietverträge. Was viele zudem verbinde, sei die Arbeit der Eltern: Im Schlachthof der Firma Gräfendorfer im unweit gelegenen Örtchen Mockrehna.

Den Zusammenhang der Wohnhäuser mit dem Fleischereibetrieb hatte eine Reportage in der Tageszeitung bereits vor zwei Jahren aufgedeckt. Die Vorwürfe der Anwohner waren damals dieselben. Menschen aus der Umgebung hätten auf die Frage, warum so viele ausländische Beschäftigte bei Gräfendorfer arbeiteten, seinerzeit beantwortet, dies sei ein Job, »den kein Deutscher machen würde«. Die Bedingungen waren schon damals weit entfernt von arbeitsrechtlichen Standards. So berichteten ehemalige Beschäftigte von ekelerregend unhygienischen Zuständen im Betriebsablauf, fristlosen Kündigungen wegen Krankheit, überlangen Schichten bis zu 14 Stunden, Überstunden, die nicht bezahlt wurden, Druck durch Vorarbeiter.

Noch immer scheinen Schlachthof und Wohnblock eng verbunden. Man habe aber sowohl vom Vermieter als auch vom Arbeitgeber eine Absage zum »Bürgerdialog« erhalten, zitierte der MDR Oberbürgermeister Simon. Schon vor zwei Jahren hatten Anwohner über Müll und Ruhestörung geklagt, »vor allem Probleme kultureller Natur«, wie sich Simons Vorgängerin Romina Barth (CDU) die Situation im Gespräch mit der Taz erklärt hatte. Während die Lokalzeitungen von »meterhohen Sperrmüllbergen« schrieben, fand sich »der Anblick einer Gegend, in der viele Menschen auf engem Raum leben« vor, wie die Zeitung damals nüchtern konstatierte. Den Bewohnern der »blauen Blöcke« die eigenen Lebensumstände vorzuwerfen, dürfte mit noch so vielen »Bürgerdialogen« zu keiner Verbesserung führen.

Es habe bereits viele Gespräche gegeben, erklärte Gjulner Sejdi im jW-Gespräch. Um wirklich konkrete Verbesserungen für die Menschen in Torgau-Nordwest zu erreichen, müsse man »alle an einen Tisch setzen, und langfristig planen – mit gegenseitigem Respekt«.