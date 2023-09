dpa/Martin Schutt Gemeinsam für Steuersenkungen: Abgeordnete von CDU und AfD am Donnerstag im Erfurter Landtag

Der Regierung ist es nicht entgangen: In Thüringen sollen sich CDU, FDP und AfD »gezielt abgestimmt« haben, bevor sie im Landtag am Donnerstag gemeinsam einen Antrag durch das Parlament in Erfurt brachten. Das wirft zumindest die rechte Hand von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) der CDU und der FDP vor. Auf die Frage, ob er Hinweise auf konkrete Absprachen von Schwarz-Gelb habe, bejahte dies Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke) gegenüber dem Berliner Tagesspiegel vom Sonnabend.

Um die Abstimmung über die Senkung der Grunderwerbsteuer für Immobilienkäufer zeitlich noch möglich zu machen, sollen CDU und AfD zeitgleich jeweils eigene Anträge von der Tagesordnung genommen haben. »Es gibt seit geraumer Zeit Absprachen, die augenfällig sind«, erklärte Hoff gegenüber dem Blatt. Auf diese Behauptung reagierte der Generalsekretär der Thüringer CDU, Christian Herrgott, erwartbar ungehalten. Er warf Hoff, der auch als Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten amtiert, laut Nachrichtenagentur dpa noch am Sonnabend vor, Lügen zu verbreiten. Ramelows de facto von der Unionspartei geduldete Minderheitsregierung betreibe »eine gezielte Strategie der Verleumdung«, schimpfte Herrgott. Die CDU Thüringen frage für ihre »eigenständige« Politik »nicht bei einer Minderheitsregierung um Erlaubnis«, zitierte ihn dpa.

Zum Vorgang im Parlament erklärte schließlich CDU-Parlamentsgeschäftsführer Andreas Bühl gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Sonnabendausgabe), dass er am Donnerstag seine Amtskollegen der anderen Fraktionen lediglich darüber informiert habe, dass die CDU einen anderen Tagesordnungspunkt zurückziehe. Kritik kam dagegen aus dem fernen Norden. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident mit CDU-Parteibuch, Daniel Günther, kommentierte das Erfurter Abstimmungsverhalten am Freitag im ZDF: »Ich halte das für eine schwerwiegende Fehlentscheidung, die da getroffen worden ist.« Es dürfe nicht sein, dass seine Partei eine parlamentarische Mehrheit herbeiführe, die sich auch auf Stimmen der AfD stützt. Das müsse vollkommen klar sein, betonte der Kieler Regierungschef.

Auf den Umstand, dass die Union mit dem Votum erstmals ein Gesetz gegen den Willen der Ramelow-Regierung von Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen durchgebracht hatte, reagierte die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken zunächst nur mit der üblichen Klage über eine unzureichende »Brandmauer« zwischen CDU und AfD. »Wieviel ist das Wort von Friedrich Merz in der CDU noch wert, und wo bleibt der Aufschrei innerhalb der Union?«, fragte Esken rhetorisch gegenüber der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten vom Sonnabend. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter vermutet eine bewusste und zentral gelenkte Strategie der CDU im Erfurter Landtag. »Diesem Agieren bereitet Merz von Berlin aus den Weg«, unterstellte er dem CDU-Bundeschef laut Augsburger Allgemeine vom Sonnabend – womit er der Sache schon näher kommt. Schließlich setzt die Thüringer CDU erkennbar darauf, mit solchen Aktionen klarzumachen, dass man bereit ist, die AfD für eigene Anliegen in Stellung zu bringen.

Derweil ereilte die Thüringer FDP eine schlechte Nachricht aus Berlin: Für ihren Landtagswahlkampf im nächsten Jahr soll der Landesverband kein Geld aus dem bundesweiten Kampagnenfonds der Partei erhalten. Das erklärte ein Sprecher von FDP-Bundesschatzmeister Michael Link gegenüber dem Portal The Pioneer (Sonnabendausgabe). Die Entscheidung sei bereits am 2. September getroffen worden und habe nichts mit dem Steuerbeschluss im Thüringer Landtag zu tun, betonte der Sprecher. Passend dazu verteidigte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) das Verhalten seiner Parteifreunde in Erfurt. Es sei kaum zu skandalisieren, wenn die Liberalen einem CDU-Antrag zustimmten, der den eigenen Parteibeschlüssen voll entspreche, sagte der FDP-Politiker den VRM-Medien.

Der Geldhahn sei dem Sprecher zufolge vielmehr deshalb abgedreht worden, weil der Streit zwischen der Bundespartei und dem Landesverband um den Landesvorsitzenden Thomas Kemmerich fortbestehe. Dieser hatte sich bei seiner Wahl zum Ministerpräsidenten 2020 auf die Stimmen der AfD gestützt.