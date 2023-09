dpa/Annette Riedl

Im Anschluss an einen Rundgang durch das Berliner Allende-Viertel hat die Tochter des früheren chilenischen Präsidenten Salvador Allende, Marie Isabel Allende Bussi, am Sonntag auch die zu Ehren ihres Vaters dort aufgestellte Büste besucht (Foto). Dieser war während des faschistischen Putsches 1973 in den Tod getrieben worden. Die Büste stammt vom Künstler Dietrich Rohde. Die 78jährige Soziologin und Politikerin wandte sich vor Ort mit einer kurzen Rede an die Anwesenden. Isabel Allende war auf Einladung der SPD nach Berlin gereist. (dpa/jW)