Seit 2011 sind schwimmende Makroalgen in die Karibik eingedrungen und haben ihr Erscheinungsbild tiefgreifend verändert. Das außergewöhnliche Wachstum der Arten Sargassum natans und Sargassum fluitans wird durch verschiedene Faktoren begünstigt, wie zum Beispiel dem Anstieg der Meeresoberflächentemperatur und der »Nährstoffzufuhr« »infolge der Abholzung und der agroindustriellen Aktivitäten im Amazonaswald«. So beschreibt es der 2017 in der Fachzeitschrift Biogeosciences veröffentlichte Bericht »On the potential causes of the recent Pelagic Sargassum blooms events in the tropical North Atlantic Ocean«. Einigen Forschern zufolge könnte die Vermehrung der Algen auch durch die Explosion der BP-Plattform »Deepwater Horizon« im Jahr 2010 verursacht worden sein.

Erstmals von Kolumbus vor der Ostküste der Vereinigten Staaten entdeckt, sammelt sich das Sargassum mit seinen steifen Blättern und kleinen runden Früchten zu riesigen schwimmenden Inseln, die Nahrung für Fische und Unterschlupf für neugeborene Schildkröten bieten. Südlich dieser Sargassosee hat sich nun jedoch seit Anfang der vergangenen Dekade ein neues Algenmeer entwickelt. Bis Mitte 2018 hat es eine 5.600 Meilen lange lebende Brücke zwischen dem Karibischen Meer und der afrikanischen Küste gebildet, wie das Portal Infoamazonia im April 2021 berichtete. Das Sargassum-Satellitenfrühwarnsystem der »Nationalen Kommission für die Kenntnis und Nutzung der biologischen Vielfalt« der mexikanischen Regierung hat vier Millionen Tonnen Algenmasse ermittelt, die sich täglich allein an den Stränden des Bundesstaates Quintana Roo ansammeln.

Das Problem ist nicht die Pflanze selbst, sondern ihre Fähigkeit, sich in nur 15 Tagen auf bis zu 20 Quadratmeter zu vermehren. Die Folgen sind enorm und vielfältig. Analysen der Meeresgewässer, in denen Sargassum verbleibt, haben das Vorhandensein von Arsen und Schwermetallen ergeben, die von der Pflanze freigesetzt werden. Bislang haben sich die Konzentrationen bei Kontakt mit dem menschlichen Körper noch nicht als gefährlich erwiesen, aber die Daten sind in einem Gebiet wie der sogenannten Riviera Maya, in das jedes Jahr fünf Millionen Besucher kommen, von besonderer Bedeutung.

Die zahlreichen Arbeiter, die Berge von Sargassum mit Heugabeln oder Traktoren einsammeln, um es vor den Augen der Touristen in den Luxusresorts zu verbergen, helfen da wenig. Das Problem ist auch die Entsorgung der Pflanze, die in der Zersetzungsphase nicht nur einen stechenden Geruch verströmt, sondern auch giftige Abwässer und schädliche Stoffe wie Schwefelwasserstoff und Treibhausgase wie Methan freisetzt: eine mühsame Angelegenheit, die das gesamte Meeresökosystem betrifft, von den Riffen bis zu den Feuchtgebieten wie den Mangrovenwäldern, mit direkten Auswirkungen auf die Fischerei und die Tierwelt.