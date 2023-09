»Por Todo Chile«. Konzertabend mit der Sängerin Gina Pietsch und Fabio Costa am Klavier anlässlich der 50. Todestage von Pablo Neruda, Víctor Jara und Salvador Allende. Eintritt frei. Dienstag, 19.9., 19.30 Uhr. Ort: Stadtteilzentrum Vorderer Westen, Elbuchenstr. 3, Kassel. Veranstalter: RLS Hessen

»Tamara Bunke«. Ausstellung. Es geht um Leben und Mythos der Guerillera mit Wurzeln in der DDR. Die Ausstellung erstellten Studenten der HTW Berlin unter Leitung von Professor Oliver Rump in Kooperation mit Cuba Sí. Der Nachlass von Tamara Bunke wurde gesichtet, erschlossen und ausgewertet. Dienstag, 19.9., 18 Uhr. Ort: Geschäftsstelle Die Linke, Große Str. 45, Strausberg. Veranstalter: Cuba Sí Berlin

»Rettet unsere Krankenhäuser! Für einen Inflationsausgleich und die volle Refinanzierung der Tarifsteigerungen«. Kundgebung. Mittwoch, 20.9. 11 Uhr. Ort: Brandenburger Tor, Berlin. Veranstalter: Berliner Krankenhausgesellschaft

»Erinnerungen an die Berliner Kolonialgeschichte«. Enthüllung einer Stele mit anschließender Podiumsdiskussion. Am ehemaligen Sitz der Deutschen Kolonialgesellschaft, dem damaligen »Afrikahaus« wird eine Informationsstele eingeweiht. Mittwoch, 20.9. 12.45 Uhr. Ort: Am Karlsbad 10, Berlin. Ab 15 Uhr dann im Farafina Afrika-Haus in der Bochumer Str. 25 eine Podiumsdiskussion mit zahlreichen Vertretern von Afrikastiftungen und -organisationen. Veranstalter: Farafina Afrika-Haus Berlin