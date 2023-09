Das wäre auch unsere Wahl gewesen. Der »Marco-­Polo-Trendguide 2024« empfiehlt nachdrücklich einen Besuch in Darmstadt: »Diese Stadt steht wohl bei keinem ganz oben auf der Bucket-List. Schlau ist, wer trotzdem hinfährt.« Weshalb so bescheiden? Es ist doch so: Die Perle Südhessens wartet nicht nur mit dem Böllenfalltorstadion auf, Heimstatt des Bundesligisten SV Darmstadt 98, sondern auch mit zum Versumpfen einladenden Kneipen (»Krone« plus »Krone-Döner«, »Café Chaos«, »Hotzenplotz«), dem Naturfreibad Großer Woog und der Jugendstilkünstlerkolonie Mathildenhöhe. Weitere Sehenswürdigkeiten entfernte die RAF am 11. September 1944 mit einigen Brandbomben. Danke, Adolf. Übernächstes Jahr dann nach Bielefeld. (pm)