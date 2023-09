Sozan Coskun/Altraverse GmbH Besuch im Jenseits: Panel aus »Kiela und das letzte Geleit« von Sozan Coskun

Schwules Begehren in der Zombieapokalypse, die Nöte eines menschlichen Affen an der Oberschule und die Liebe zu einer Vampirin: Wer sich am Sonnabend in den nächstgelegenen Comicladen aufmacht, bekommt so einiges geboten. Es ist »Manga Day«, und etliche Verlage laden mit kostenlosen Leseproben zur Entdeckung der japanischen Comickunst ein.

Auch abseits von Aktionstagen sind Mangas allgegenwärtig: War ihre Lektüre außerhalb Japans einst die Leidenschaft einer kleinen Fanszene, sind sie nun Teil der globalen Popkultur. Die Kinowerbung für den (auf einer Manga­serie basierenden) Animefilm »One Piece Red« etwa prangte im vergangenen Jahr auf zahlreichen rot erleuchteten Flächen am New Yorker Times Square.

Wer sich schon länger mit der Kunstform beschäftigt, reibt sich die Augen angesichts der Hülle und Fülle des Angebots: Monat für Monat erscheinen unzählige übersetzte Titel. Während man die Neuerscheinungen in den 1990er Jahren oft noch an einer Hand abzählen konnte, verliert man heute auch als enthusiastischer Leser den Überblick.

Auch die rund zwei Jahre der Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen haben zum enormen Wachstum der Mangabranche beigetragen. Während einige Verlage nun einen Rückgang der Einnahmen verzeichnen, wachsen andere weiter. Probleme bereiten derweil die Inflation sowie gestiegene Rohstoff- und Energiepreise. Joachim Kaps, Leiter des Verlags Altraverse und Koordinator des Manga Day, äußert sich dennoch optimistisch: »Durch die Verdopplung des Marktes binnen so kurzer Zeit standen die Verlage alle gut genug da, um nicht gleich die große Preiskeule rausholen zu müssen. Und Papier wird derzeit ganz langsam wieder etwas günstiger. Ich denke, das schlimmste haben wir hinter uns«, erklärt er gegenüber jW.

Die meisten Leser finden Werke, die dem Abenteuer- und Fantasygenre zuzuordnen sind: »In einer Zeit der Krisen suchen Menschen bei ihrer Lektüre gezielt nach Fluchtwelten, in denen sie für ein paar Stunden einmal die Nachrichtenlage vergessen können«, konstatiert Joachim Kaps. Besonders erfolgreich sind Titel, die auch als Anime (Animationsfilm) umgesetzt werden: »Die Leute haben Anime geschaut, dabei Serien entdeckt und sich dann auf die zugehörigen Bücher gestürzt.«

Indes werden seit einigen Jahren auch immer mehr Werke übersetzt, die sich an ein älteres bzw. erwachsenes Publikum richten und die in Japan meist unter die Gattungsbezeichnung »Seinen« (wörtlich, aber nicht sinngemäß übersetzt: Jugend) fallen. Darunter sind sowohl Genrewerke als auch unkonventionelle Mangas, die graphisches und erzählerisches Neuland betreten. »In einem insgesamt größeren Markt«, so Kaps, »profitieren auch die anderen Bereiche, daher kann man inzwischen auch Seinen verlegen, ohne sich zu ruinieren.«

Seit jeher bieten Mangas Raum für jede nur erdenkliche Phantasie. Alles kann hier prinzipiell von jedem und von jeder ausprobiert werden, es braucht nur eine eigene Idee und ein Zeichengerät. Die 27 Leseproben des Manga Day spiegeln diese Vielfalt der Kunstform wider. Mit »Zombie Hide Sex« von Yuo Yodogawa und »MADK« von Ryo Suzuri etwa finden sich in einem Band zwei Vertreter des beliebten Genres »BL« (Kurzform für Boys Love). Es bezeichnet schwule Liebesgeschichten, die sich in erster Linie an ein weibliches Publikum richten und teils auch explizite Sexszenen enthalten. In »Zombie Hide Sex« bildet eine Zombieapokalypse den Hintergrund; im Falle von »MADK« geht es direkt in die Hölle. Insbesondere letzteres Werk, das düstere und verstörende Momente mit surrealer Komik mischt, sticht heraus.

Auch »Dai Dark« von Q Hayashida ist dem Horror- sowie Science-Fiction-Genre zuzurechnen, wandelt aber auf ganz anderen Pfaden. Protagonist Zaha Sanko muss sich dem halben Universum erwehren, das es auf seine angeblich unendliche Macht verleihenden Knochen abgesehen hat. Mit seinem Begleiter Avakian, einem lebenden Skelett, braust er durchs All und begegnet dort unter anderem dem Tod höchstselbst. Die wunderbar durchgedrehte, in Hayashidas kunstvoll-dreckigem Zeichenstil gehaltene Geschichte reicht beinahe an ihr schon vollständig übersetztes Opus magnum »Dorohedoro« heran.

In »Vampeerz« von Akili verliebt sich die 14jährige Aria in eine Vampirin, die in Gestalt eines schönen Mädchens daherkommt. Das Werk begeistert vor allem auf graphischer Ebene: Lebendige Charaktere mit ausdrucksstarkem Mienenspiel bewegen sich durch Panels, die gerade durch die Nutzung des leeren Raums bzw. der weißen Fläche ihre Wirkung erzielen. »Darwin’s Incident« erzählt derweil von einem Hybriden aus Affe und Mensch, der von militanten Tierrechtlern aus einem Labor befreit wird. Der Auftakt weiß zeichnerisch und erzählerisch zu überzeugen; wohin die Reise geht und wie die aufgeworfenen philosophischen Fragen verhandelt werden, wird das Erscheinen des ersten Bands im Oktober zeigen.

Jedem, der sich für Formen des graphischen Erzählens begeistern kann, sei an diesem Sonnabend der Besuch eines am Manga Day teilnehmenden Comic- oder Buchladens bzw. einer entsprechenden Bibliothek empfohlen, wo viele neue Welten auf ihre Entdecker warten.