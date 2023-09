Heritage Images/imago Spanischer Krieg: Kämpfer der Internationalen Brigaden (1939)

Hans Schafraneks Buch »Von den Pyrenäen nach Dachau und Auschwitz« über das Schicksal österreichischer Spanienkämpfer birgt einige böse Überraschungen. Erstens verblüfft die Diskrepanz zwischen dem Anspruch des im Vorjahr verstorbenen Autors, »zum größten Teil unveröffentlichte Quellen für meine Arbeiten« zu verwenden und »einen starken detektivisch-kriminalistischen Spürsinn« zu besitzen, und dem wegen des überholten Forschungsstandes und der veralteten Bibliographie gewonnenen Eindruck, dass Schafranek das Buch im wesentlichen schon vor Jahrzehnten verfasst und später flüchtig aktualisiert hatte, ehe es von seiner Witwe, der Zeithistorikerin Andrea Hurton, redigiert wurde. Anders sind seine mangelhaften Angaben etwa über den Anarchisten Hubert Schwarzbeck, der in Spanien sechs Zuchthäuser und zwei Straflager überlebte, oder die Dolmetscherin Sofia Mach, die bei der Schlacht von Brunete in Franco-Gefangenschaft geriet, nicht zu erklären.

Zwar bilden die umfangreichen lebensgeschichtlichen Interviews mit Spanienkämpfern, die Schafranek vor 40 Jahren für das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) geführt hat, die Grundlage seines Werks; aber dessen Erkenntnisse übersteigen nicht den Gehalt der verstreut publizierten Aufsätze des Spanien-Freiwilligen Hans Landauer, der im DÖW das international einzigartige Spanien-Archiv aufgebaut hatte – mit eben jenem detektivischen Spürsinn, den Schafranek für sich als »Archivratte« beansprucht hat. Immerhin schreckte er nicht davor zurück, sowohl von Landauers Schriften als auch von dessen mündlichen Auskünften reichlich Gebrauch zu machen.

Die Lektüre stellt einen vor die Frage, ob jemand guten Gewissens einen Teilaspekt des Spanien-Krieges behandeln darf, ohne die Landessprache zu beherrschen. Die fehlenden Spanischkenntnisse, die sich im vorliegenden Buch vor allem im Abschnitt über die Gefängnisse und Konzentrationslager des Franco-Regimes – über die in Spanien eine Gesamtdarstellung (von Carlos Hernández de Miguel) und zahlreiche Detailstudien erschienen sind – als Manko erweisen, hatten Schafranek schon in seiner ungemein peniblen Dissertation über den im Auftrag des sowjetischen Geheimdienstes 1937 in Barcelona verhafteten und mit Sicherheit ermordeten Leninisten Kurt Landau zu manchen Fehlschlüssen verleitet. Auffallend ist auch seine Skepsis gegenüber literarischen Reportagen, Autobiographien und vom eigenen Erleben gesättigten Romanen. Hätte er ihnen mehr Beachtung geschenkt, wären ihm die Kapitel über Le Vernet (dank Max Aubs »Campo francés«, dem vierten Band seines »Magischen Labyrinths«, und dem »Rabenmanuskript«) oder die Propagandaschlacht von Guadalajara (mit Gustav Reglers »Das große Beispiel« und »Das Ohr des Malchus«) besser geraten.

»Von den Pyrenäen nach Dachau und Auschwitz« ist ein detailreiches Werk, dessen Lektüre trotzdem enttäuscht: nicht nur aus den genannten Gründen, auch nicht deshalb, weil Schafranek an den »Stalinisten«, wie er die Kommunisten durchgehend nennt, kein gutes Haar lässt, sondern vor allem wegen seiner Kaltschnäuzigkeit in der Beurteilung der Informanten. Es ist, als hätten ihn die Sujets seiner Studie, die Spanienkämpfer, nur abstrakt interessiert, zur Untermauerung seiner vernichtenden Kritik an der in der Tat oft fragwürdigen Politik der Kommunistischen Parteien Österreichs, Frankreichs und Deutschlands. Von einem Werk, das sich nicht nur an ein Fachpublikum wendet, darf man Anschaulichkeit verlangen, Feingefühl und auch ein wenig Demut angesichts der Umstände, unter denen sich die Spanienkämpfer nach Ende des Bürgerkriegs zu orientieren versuchten. Ich meine damit, dass Schafranek der Tatsache, dass sie im behandelten Zeitraum junge, leidgeplagte, von der Wucht der Ereignisse überrollte Frauen und Männer waren, keine Bedeutung beigemessen hat. Deshalb hat er uns leider ein Buch hinterlassen, das weder seiner Selbsteinschätzung noch dem Bild gerecht wird, das ich mir von ihm gemacht hatte.