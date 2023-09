Helmut Fricke/dpa Unklare Zukunft für die ehemalige Dondorf-Druckerei (Frankfurt am Main, 2.7.2023)

Der geplante Abriss der ehemaligen Dondorf-Druckerei in Frankfurt-Bockenheim und ein Neubau zugunsten des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik, MPIEÄ, ist nun vielerorts in der Kritik. Es entsteht der Eindruck, dass nach der Räumung gegen Sie nun Ihr Wiedereinzug bevorsteht, ist das so?

Nachdem die Debatten um die Räumung am 12. Juli und den geplanten Abriss des historischen Gebäudes nun bis in die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung und den hessischen Landtag hochgedrungen sind, wird das Bündnis für den Erhalt breiter. Vom Verband jüdischer Studierender in Hessen, dem AStA, dem Geschichtsverein »Freunde Bockenheims« bis zur Initiative »Die Druckerei«, deren Mitglieder das Gebäude mehrere Wochen besetzt hielten, sind in der Zivilgesellschaft viele aktiv.

Nach einem dringlichen Berichtsantrag der Fraktion Die Linke am Mittwoch im Kulturausschuss des Landtags musste sich Wissenschaftsministerin Angela Dorn von Bündnis 90/Die Grünen den unbequemen Fragen zur Zukunft der Druckerei stellen. Sie versuchte, sie wegzumoderieren. Da aber auch Marcus Gwechenberger, neuer Frankfurter Planungsdezernent von der SPD, sich nun für den Erhalt ausspricht, wird es einsam um sie. Selbst die Grünen, im Viererbündnis in der Frankfurter Stadtregierung mit SPD, FDP und Volt, befinden sich dazu im Konflikt mit ihr. Nur die CDU und die FDP befürworten den Abriss.

Ministerin Dorn bleibt aber stur?

Wir finden es skandalös, dass die Wissenschaftsministerin mitten in der Klimakrise am Abriss des schützenwerten Gebäudes festhält, das von Industrie-, Arbeiter- und Gewerkschaftsgeschichte, sowie jüdischer Geschichte geprägt ist. Und das auf Grundlage vager Einschätzungen eines nicht öffentlichen Gutachtens, das die Bausubstanz für mutmaßlich nicht erhaltbar hält. Gwechenberger äußerte, dass es mindestens 18 Monate dauere, bis es zu einer Entscheidung kommt. Er wolle sich für einen Flächenaustausch mit dem MPIEÄ einsetzen. Wir stehen für eine Zwischennutzung bereit, haben Stockwerk für Stockwerk einen Plan dafür vorgelegt. Es soll dort einen Gedenkort für die jüdische, die Arbeiter- und Gewerkschaftsgeschichte des Hauses geben. Wir werden es wieder als offenes kulturelles Zentrum beanspruchen.

Ist das Gebäude überhaupt noch nutzbar, wenn die Fenster zugemauert wurden?

Diese völlig nutzlosen Mauern kann man wieder einreißen. Ansonsten ist das Gebäude in dem Zustand, in dem wir es verlassen hatten. Wir hatten dort ein Kulturzentrum zum Leben erweckt. Es ist gut in Schuss und könnte morgen wieder genutzt werden. Das Präsidium der Goethe-Universität hat die Strafanträge wegen Hausfriedensbruch zurückgezogen, gesteht damit den Fehler ein, die »Druckerei für alle« am 12. Juli geräumt zu haben. Freilich wird man die Mauern nicht freiwillig wieder abbauen. Wir müssen aktiv bleiben, damit das Gebäude nicht jahrelang leer steht und verfällt.

Wie stehen die Chancen, dass Sie sich durchsetzen können?

Wir sind zuversichtlich. Nach der Hessen-Wahl am 8. Oktober werden die Karten neu gemischt. Auch im Landtag werden immer mehr Stimmen für den Erhalt des Gebäudes laut. Selbst wenn die CDU/Grünen-Landesregierung wiedergewählt werden sollte, ist nicht gesagt, dass Dorn, die derart in der Kritik steht, Wissenschaftsministerin bleibt.

Es soll auch einen offenen Brief für den Erhalt der Druckerei aus der Mitte der Institutsarbeiter des MPIEÄ geben.

Es tut sich offenbar intern im Institut etwas. Der Brief ist anonym. Wir konnten noch keinen Kontakt aufnehmen. Das ist ein offener Brief von vielen. Auch heißt es, der neue Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Patrick Cramer, wolle sich erst einen Überblick über die Lage verschaffen. Cramer ist seit Juni im Amt.

Wir werden nicht aufgeben und den Druck weiter verstetigen. Akteure und Akteurinnen bei »Druckerei für alle« haben unterschiedliche Aktionsformen. Ob Anwohner und Anwohnerinnen, Rentner und Rentnerinnen oder wir jungen Leute: Alle werden den Widerstand auf ihre Weise aufrechterhalten. Bis zur Landtagswahl wird in der Sache noch einiges passieren.