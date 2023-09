Arlette Bashizi/REUTERS Ruf nach Gerechtigkeit: Einwohner der Stadt Goma protestieren gegen die Gewalt der eigenen Soldaten (4.9.2023)

Kurz vor der UN-Generalversammlung in der kommenden Woche hat die Regierung der Demokratischen Republik (DR) Kongo einmal mehr die »Aggression« des Nachbarlands Ruanda kritisiert. Es gebe »unwiderlegbare Beweise für kriminelle Aktivitäten der ruandischen Armee mit ihren »M 23«-Unterstützern«, erklärte Kommunikationsminister Patrick Muyaya am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Kinshasa. Dass Ruanda die im Osten der DR Kongo aktive Rebellenmiliz »M 23« militärisch unterstützt, haben auch zwei UN-Expertenkommissionen in der Vergangenheit aufgezeigt. Die Regierung in Kigali hat die Vorwürfe dennoch stets zurückgewiesen.

Um den Osten des Landes zu befrieden, unterhalten die Vereinten Nationen seit 1999 ihre längste und teuerste »Blauhelm«-Mission in dem Land. Wirklich näher gekommen sind sie ihrem Ziel allerdings nicht. Mitte vergangenen Jahres hatte die Monusco-­Leiterin relativ offen eingestanden, den »M 23«-Truppen militärisch unterlegen zu sein. Der kongolesische Senatspräsident Modeste Bahati Lukwebo forderte die UN-Truppe daraufhin auf, ihre »Koffer zu packen«. In mehreren Städten kam es in der Folge zu Protesten gegen die UN-Mission. Viele Kongolesen sind frustriert, weil die »Blauhelm«-Truppe ihnen nicht den ursprünglich erhofften Schutz vor Übergriffen durch Milizen gewährt.

Hinzu kommt, dass selbst bei den Protesten gegen die Monusco immer wieder Menschen getötet werden. Erst Ende August erschossen Soldaten der kongolesischen Armee in Goma 48 Demonstranten. 75 weitere wurden verletzt, 168 festgenommen. Die Zahlen gehen aus einem internen Militärdokument hervor, aus dem AFP zitierte. Demnach hätte das Militär eine geplante Demonstration einer religiösen Vereinigung gegen die UN-Mission stoppen wollen. Das Militär warf den Demonstranten vor, Gewalttaten geplant zu haben, konnte letztlich aber lediglich Stichwaffen präsentieren. Die Soldaten waren zunächst in eine Radiostation der Demonstranten eingedrungen und hatten bereits dort den Moderator sowie fünf weitere Menschen erschossen. Anschließend feuerten sie in einer Kirche in eine Menschenmenge. Die kongolesische Regierung erklärte in der Folge, die verantwortlichen Militärs für die Taten vor Gericht stellen zu wollen.

Präsident Félix Tshisekedi steht im Osten des Landes vor einer ganzen Reihe von Problemen. So muss er vor den für Dezember dieses Jahres geplanten Wahlen die Wut in der Bevölkerung über das Versagen der Monusco und der eigenen Einsatzkräfte einfangen. Entsprechend fordern Regierungsangehörige auch immer offener ein Ende der UN-Mission. Zugleich erscheint es derzeit illusorisch, dass die kongolesische Staatsmacht mit den mehr als 100 Milizen, die die Bevölkerung im Osten des Landes terrorisieren, allein fertig werden könnte. Immer wieder greift Kinshasa daher auf Hilfe von außen zurück. Die ostafrikanische Staatengemeinschaft (EAC) hat bereits eine Militärmission entsandt. Die krankt aber unter anderem daran, dass Ruanda – wenn es auch keine Truppen entsendet – als Unterstützer einer der zu bekämpfenden Milizen als EAC-Mitglied mit in den Beratungen sitzt. Nun plant auch die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC) die Entsendung einer Eingreiftruppe.

Weiter erschwert wird die Lage dadurch, dass die Regierung in Kinshasa auch die eigenen Streitkräfte offensichtlich nicht immer unter Kontrolle hat. Das Massaker von Ende August könnte dafür ein Beleg sein. Das liegt auch daran, dass über die Jahre immer wieder im Rahmen von Friedensinitiativen Milizen in die reguläre Armee integriert wurden. »Ehemalige Rebellen verüben weiter dieselbe Art von Verbrechen, die sie vorher begangenen habe, nur jetzt in der Uniform der kongolesischen Streitkräfte«, zitierte das Onlinemedium Peoples Dispatch dazu am 6. September den Konfliktforscher Kambale Musavuli vom US-Thinktank Center for Research on the Congo-Kinshasa.

Angefacht wird die Gewalt im Osten des Landes durch die Ausbeutung gigantischer Rohstoffvorkommen. Erst am Donnerstag stellte Amnesty International gemeinsam mit der kongolesischen Initiative »Pour la Bonne Gouvernance et les Droits Humains« einen neuen Bericht vor, der darlegt, wie die Ausweitung des Kupfer- und Kobaltbergbaus zu Zwangsvertreibungen und Gewalt führen.