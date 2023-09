Vahid Salemi/AP/dpa Schwieriger Job: Techniker in der Uranumwandlungsanlage außerhalb von Isfahan, Iran (28.6.2018)

Den angespannten Beziehungen zwischen der westlichen Allianz und dem Iran steht eine weitere Eskalation bevor. Das Außenministerium in Teheran hat am Freitag angekündigt, »in angemessener Weise« auf die »illegale und provokatorische Entscheidung« der oft als E3 bezeichneten Staaten BRD, Frankreich und Großbritannien zu reagieren. Die drei europäischen Unterzeichner des 2015 geschlossenen Wiener Abkommens (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) hatten am Vortag ihre Absicht mitgeteilt, eine Bestimmung der Vereinbarungen nicht einzuhalten. Diese schreibt vor, dass am 18. Oktober die letzten Sanktionen der EU und des UN-Sicherheitsrates aufgehoben werden sollen. Praktisch geht es dabei um den An- und Verkauf bestimmter Waffen, darunter Raketen, durch den Iran. Die E3 wollen dennoch an dem Verbot festhalten.

Zur Begründung heißt es in einer am Donnerstag verbreiteten Presseerklärung der drei Außenministerien, die Entscheidung sei eine »unmittelbare Reaktion darauf, dass Iran seine Verpflichtungen aus dem JCPOA seit 2019 fortwährend und massiv verletzt«. Iran habe »sein Nuklearprogramm über die im JCPOA vorgesehenen Beschränkungen hinaus und ohne glaubwürdige zivile Rechtfertigung weiter ausgebaut. Seine Bestände an angereichertem Uran belaufen sich auf mehr als das Achtzehnfache der nach dem JCPOA zulässigen Menge«.

In einem Brief der E3-Außenminister an den Außenpolitikchef der EU, Josep Borrell, wird argumentiert, dass es sich bei dem angekündigten Schritt nicht um eine Verletzung des JCPOA handele. Das gemeinsame Vorgehen entspreche vielmehr den im Wiener Abkommen enthaltenen Mechanismen im Fall eines Streits über die Auslegung der Vereinbarungen. Der in diesem Zusammenhang herangezogene Artikel 36 des JCPOA erlaubt es tatsächlich jedem Unterzeichnerstaat, das Befolgen seiner Verpflichtungen ganz oder teilweise einzustellen, wenn ein anderer Vertragspartner sich nicht an die Bestimmungen hält.

Auf den Artikel 36 beruft sich eben auch der Iran, nachdem der damalige Präsident Donald Trump am 8. Mai 2018 den Austritt der USA aus dem Wiener Abkommen erklärt und alle Sanktionen wieder in Kraft gesetzt hatte. Daraufhin hatte die EU die Regierung in Teheran ein ganzes Jahr lang mit dem Versprechen hingehalten, den Wirtschafts- und Finanzverkehr der Union mit dem Iran trotz der US-Strafmaßnahmen in vollem Umfang aufrechtzuerhalten. Alle Vorschläge in diesem Zusammenhang waren jedoch unzureichend und letztlich nicht praktikabel. Erst aufgrund dieser Erfahrung begann Iran im Mai 2019, schrittweise auch die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen zu suspendieren. Das war jedoch immer mit der Zusage verbunden, alle Maßnahmen rückgängig zu machen, sobald die USA und ihre europäischen Verbündeten sich wieder an die 2015 unterschriebenen Zusagen halten würden. Verhandlungen, die im April 2021 zu diesem Zweck aufgenommen wurden, sind seit September 2022 unterbrochen.

Wie die »angemessenen Reaktionen« Irans aussehen werden, geht aus der Ankündigung des Teheraner Außenministerium vom Freitag nicht hervor. Viele Möglichkeiten außer einer neuerlichen Ausweitung des iranischen Atomprogramms bestehen wahrscheinlich nicht. Zur gleichen Zeit stockt der zwischen Washington und Teheran vereinbarte Gefangenenaustausch. Anders als vor einigen Tagen berichtet, sind die freigegebenen iranischen Guthaben, die auf Konten in Südkorea blockiert waren, noch nicht in Katar angekommen, wo sie dem Iran für Importe nicht sanktionierter Güter zur Verfügung stehen sollten.