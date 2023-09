Tatiana Meel/REUTERS »Schwemme« von derzeit acht Prozent: Chinesische E-Autos der Marke Geely erreichen Europa

Das »Erfolgsmodell« der BRD stehe an einem »Scheideweg«, heißt es in einer Studie, die das kapitalnahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) am Freitag veröffentlichte – es ist wohl eher ein Abgrund. Die Verarbeitung billiger Rohstoffimporte zu teuren Exportgütern ist mit den Sanktionen gegen Russland kaum noch möglich. Und technologisch ist die BRD in mancher Hinsicht im Hintertreffen.

Paradebeispiel ist der Autohandel mit China, auf den auch das IW abhebt. Insgesamt sanken die deutschen Ausfuhren nach China laut Studie im ersten Halbjahr um acht Prozent. Das Ausfuhrminus von 21 Prozent bei Kfz und Fahrzeugteilen machte drei Viertel des Gesamtrückgangs aus. Wie das IW dazu vermerkt, werden zunehmend auch Automodelle der oberen Mittelklasse wie der Audi A6 in China gefertigt, und das sehr preisgünstig. Aber auch die Verkäufe von VW, Audi eingeschlossen, auf dem weltgrößten Markt brechen ein, wie die Wolfsburger am Freitag mitteilten. Im August wurden noch 278.000 Fahrzeuge im Reich der Mitte abgesetzt, 6,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Fest steht bereits, dass VW in diesem Jahr als bestverkaufte Marke in China von BYD abgelöst wird.

Und damit nicht genug: Seit Anfang des Jahres erobern Autos von BYD, Nio oder Xpeng auch Europa. Gut gehen Modelle von Volvo, Teil des Geely-Konzerns. Auch der staatliche Autobauer SAIC mit seiner Marke MG kann nicht klagen. Der Wind dreht sich, der Handel läuft immer mehr andersrum. Selbst das Autoland BRD importierte in der ersten Jahreshälfte deutlich mehr Autos und Motoren aus China. Das Plus lag im Jahresvergleich bei 243 Prozent.

Wenn man jetzt noch bedenkt, dass der technologische Vorsprung des weltgrößten Herstellers von Batterien für Elektroautos, CATL, uneinholbar scheint und nur in China die Versorgung mit den dafür nötigen Rohstoffen gesichert ist, wird die Panik verständlich, mit der EU-Chefin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel barmte, die Märkte würden mit Autos aus China »überschwemmt«, deren Preise »durch gewaltige staatliche Subventionen künstlich niedrig gehalten«. Wirtschaftsminister Habeck fand das großartig, aber die Drohung mit Antidumpingzöllen könnte allerdings nach hinten losgehen.

Das chinesische Außenministerium sprach am Donnerstag von einem »rein protektionistischen Akt«, der sich »negativ auf die Handelsbeziehungen« auswirken könnte. Das wiederum ließ deutsche Autobauer zittern. Mercedes-Benz erklärte »protektionistische Maßnahmen« für rundweg »kontraproduktiv«. Der Chef des weltgrößten Autozulieferers Bosch, Stefan Hartung, ergänzte, »Strafzölle und Handelshemmnisse hätten nur Verlierer«. Und Volker Treier, Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), sah schon die halbe Volkswirtschaft durch Gegenmaßnahmen der KPCh in die Knie gezwungen. »Am deutschen Export hängt jeder vierte Job, in der Industrie sogar jeder zweite«, mahnte er: »Neue Handelskonflikte – und solche mit unserem wichtigsten Handelspartner China allemal – sind völlig ungeeignet, uns aus der aktuell schwierigen Situation zu befreien.«

Strafzölle formell zu begründen dürfte der EU schwerfallen. Zwar wurde der Aufbau der Elektroautoindustrie in China mit Milliarden gefördert, aber die meisten Subventionen sind inzwischen schrittweise abgeschafft. Und ungeachtet möglicher Gegenmaßnahmen würde von der Leyen nach jetzigem Stand vor allem Elon Musk bestrafen. Im ersten Halbjahr 2023 stammten 40 Prozent der E-Auto-»Schwemme« aus China vom US-Konzern Tesla, der im vergangenen Jahr die Hälfte seiner weltweit 1,4 Millionen Fahrzeuge in einer riesigen Fabrik in Shanghai fertigen ließ.

Ein Wirtschaftskrieg würde vor allem BMW und Mercedes, aber wohl auch VW die Bilanz verhageln. Renault hingegen würde von einer Eskalation profitieren, weshalb Markenchef Jean-Dominique Senard gern vom »chinesischen Sturm« spricht. Wie das Handelsblatt am Freitag ohne Quellenangabe mitteilte, schaut das deutsche Kanzleramt noch »mit einer gewissen Skepsis auf von der Leyens Plan«. Aber wer sich einmal ins eigene Knie schießt, macht das ja vielleicht auch ein zweites Mal.