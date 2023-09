privat Gemeinsame Aktion: Vor der Seestraße 110 in Berlin bemalen die Bewohner Banner

»Die Vögel warten schon auf ihr Futter«, sagt Hauswärtin Siegrid Howe. Eine dicke Taube kommt angestakst, Spatzen naschen an Meisenknödeln. Zwei Männer verladen Holzbriketts und rauchen dabei. Hier wird noch mit Öfen geheizt. »Wir sind bald 40 Jahre hier«, seufzt die kleine Frau mit den lila Haaren und fegt ein paar Blätter vom Weg. Die Hinterhofidylle trügt: Die 27 Mietparteien der Seestraße 110 im Berliner Wedding könnten bald ihre Wohnungen verlieren – sofern das Bezirksamt Mitte nicht vom Vorkaufsrecht Gebrauch macht.

Die Mieter erfuhren nur häppchenweise davon, dass das Haus verkauft werden soll. Zunächst bekam einer der älteren Bewohner, über 80 Jahre alt, einen Brief von der Bank, in dem stand, dass sein Kautionskonto aufgelöst worden sei. Dann war die Hausverwaltung kaum noch erreichbar. Die Mieter begannen sich zu organisieren und nachzuforschen. Am 10. Oktober könnte das Haus an den Geschäftsführer der Schweizer Immobilienfirma Bluerock Group verkauft werden.

Das Vorverkaufsrecht besagt, dass der Bezirk, landeseigene Wohnungsunternehmen oder Genossenschaften den Vorzug beim Kauf von Wohnhäusern haben, die von privaten Käufern gekauft werden sollen. Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2021 ist es jedoch de facto außer Kraft gesetzt. Nun greift es nur für Häuser, die unter sogenannten Milieuschutz fallen, leerstehen und baufällig sind. Die Mieter der Seestraße 110 müssen also darauf hoffen, dass ihr Haus kaputt genug ist, um als baufällig zu gelten, damit der Bezirk es kaufen darf.

Klaus-Dieter Lindner geht durchs Treppenhaus zu seiner Wohnung im Hinterhaus. Der 73jährige zeigt auf abblätternden Putz, Risse in der Wand. Viele Wohnungen haben Etagentoiletten und kein Badezimmer. Die Fenster sind alt, mit Einfachverglasung, isolieren kaum im Winter, was das Heizen mit Öfen noch aufwendiger macht. In den Ecken schimmelt es. Einige Wohnungen stehen leer, da sie ohne Sanierung nicht bewohnbar sind. Die Liste der weiteren Mängel ist lang: Der baufällige Lastabtrag im Keller, kaputte Abflüsse, Fassadenöffnungen, durch die es erheblich reinregnet, brüchige Fassade, keine Klingeln im Hausflur und fehlende Geländerstäbe in den Treppenhäusern. »Wegen des Zustandes, in dem wir leben, sind die Mieten noch bezahlbar«, keucht Lindner im zweiten Stock. Die Bewohner machen sich Sorgen, dass sie die Miete nicht mehr zahlen können, wenn der neue Eigentümer luxussaniert – oder überhaupt saniert. »Die sind nur auf Rendite aus.«

In einer Mitteilung der Hausgemeinschaft heißt es: »Die Mängel am Haus sind schwerwiegend, eine Instandsetzung ist nötig. Wenn das Haus verfällt, müssen wir ausziehen. Wenn es teuer modernisiert wird und die Mieten steigen, ebenfalls.« Deshalb wolle man eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft als Käuferin, die sich an soziale Erhaltungsgrundsätze gebunden sieht.

Der potentielle Käufer, Ronny Pifko, Geschäftsführer der Bluerock Group, ist telefonisch erreichbar. »Es ist kein Geheimnis, wir sind mit Leidenschaft vom Standort Berlin überzeugt, so dass wir auch bereit sind, privat mit unserem Familienvermögen zu investieren«, sagte er am Freitag im Gespräch mit junge Welt. Ihm ist es wichtig, zu betonen, dass der Kauf privat wäre und nichts mit dem Immobilienunternehmen zu tun habe.

Leila Reese wohnt im Vorderhaus seit mehr als 15 Jahren. Nun kämpft sie für bezahlbaren Wohnraum und um den Erhalt dieser Mietergemeinschaft. Sie spricht auf Veranstaltungen, bemalt Banner. »Es ist paradox: Wenn das Haus nicht instand gesetzt wird, müssen wir ausziehen, wenn es zu teuer saniert wird, auch«, klagt Reese.