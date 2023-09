Alexander Ermochenko/REUTERS Vom Exportproblem nicht betroffen: Getreideernte im russisch-kontrollierten Teil der Region Donezk (Nikolske, 19.7.2023)

Polen hat die EU ultimativ aufgefordert, das im Frühjahr vorübergehend verhängte Einfuhrverbot für eine Reihe ukrainischer Agrar­produkte zu verlängern. Anderenfalls werde seine Regierung die Sperre einseitig und auf nationaler Ebene aufrechterhalten, hatte schon am Dienstag Ministerpräsident Mateusz Mora­wiecki angekündigt. Am Donnerstag legte Landwirtschaftsminister Robert Telus noch eine Schippe drauf und drohte, Polen werde den EU-Beitritt der Ukraine blockieren, bis bei den Agrarexporten eine für die polnische Landwirtschaft zufriedenstellende Regelung gefunden sei. Kiew hat Warschau umgekehrt mit einer Klage vor der Welthandelsorganisation WTO gedroht, wenn ukrainische Agrarprodukte nicht freien Zugang zum europäischen Markt behalten. Dieses Recht ergebe sich aus dem Assoziierungsabkommen mit der EU und den Regeln des EU-Binnenmarkts, wird argumentiert.

Das Problem entstand, nachdem Russland die Getreideexporte über das Schwarze Meer zumindest deutlich erschwert hatte. Um dem ukrainischen Staatshaushalt die Exporteinnahmen zu erhalten, hatte die EU daraufhin sogenannte »Solidaritätskorridore« eingerichtet, auf denen ukrainisches Getreide über Häfen in der EU – insbesondere auch in Polen – in Drittstaaten exportiert werden konnte. Dieses Ziel scheiterte jedoch bereits in den ersten Wochen an logistischen Problemen wie dem Fehlen geeigneter Eisenbahnwaggons, aber auch daran, dass die Versender sich die Kosten für den Export bis zur Ostseeküste sparen wollten und die Ware statt dessen in Ostpolen verkauften. Das wiederum führte dazu, dass die Getreidepreise in Polen um die Hälfte zurückgingen – nach Darstellung von Bauernvertretern auf ein nicht mehr kostendeckendes Niveau. Außerdem blockiert das Importgut die Silos in Polen, so dass die Bauern ihr Getreide selbst zum Niedrigpreis nicht mehr loswerden.

Die Drohungen der polnischen Regierung sind einerseits sicherlich ein Wahlkampfmanöver: Die Regierungspartei PiS will die Stimmen der Landwirte nicht verlieren. Andererseits ist die Flutung des subventionierten EU-Agrarmarkts durch kostengünstiger erzeugtes ukrainisches Getreide aber ein objektives Problem. Ungarn will sich deshalb der Grenzsperre Polens anschließen, obwohl dort keine Wahl ansteht. Bulgarien dagegen hat am Freitag die Sperre auslaufen lassen.