ANP/imago

Den sechsten Tag in Folge haben Umweltschützer am Freitag im niederländischen Den Haag die Autobahn A 12 zu blockieren versucht. Die Gruppe »Extinction Rebellion« will damit erreichen, dass alle Subventionen für fossile Brennstoffe gestrichen werden, deren Nutzung Hauptursache der sich verschärfenden Klimakatastrophe ist. Die Polizei ging mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor. An den Vortagen waren Tausende vorübergehend festgenommen worden. Ebenfalls am Freitag fanden in zahlreichen Städten weltweit Proteste der Bewegung Fridays for Future statt. (jW)