Clodagh Kilcoyne/Pool/REUTERS Für einen EU-Posten ist Irlands Nochregierungschef Leo Varadkar bereit, die Neutralität der grünen Insel aufzuweichen (Kiew, 19.7.2023)

Angesichts der stattfindenden globalen Blockbildung gegen Russland und China erhöht sich der Druck auf Staaten, die sich der Neutralität verpflichtet hatten. Wie neutral ist die Republik Irland noch?

Nicht vollständig, die Regierung versucht alles, um die Neutralität abzuschaffen – obwohl Umfragen zeigen, dass 75 Prozent der Bevölkerung daran festhalten wollen. Irland ist aktiv am Ukraine-Krieg beteiligt: Irische Truppen trainieren ­ukrainische Soldaten nicht nur für die Minenräumung, sondern auch in der Handhabe von Schusswaffen. Irland hat Seite bezogen und das widerspricht internationalem Recht und der Neutralität. Einige Politiker haben ihr Auge auf hohe EU-Posten geworfen, auch unser Regierungschef (Leo Varadkar, jW), und daher machen sie alles, was die EU wünscht, selbst wenn das nicht im Interesse der irischen Bevölkerung ist.

Also handelt die irische Regierung gesetzeswidrig?

So ist es. 2003 habe ich die irische Regierung vor dem höchsten Gericht verklagt, weil sie es US-Truppen erlaubte, den Flughafen Shannon für ihren Krieg in Irak und Afghanistan zu benutzen. Ich habe vor Gericht gewonnen und es wurde bestätigt, dass die irische Regierung internationales Recht sowie die Neutralität verletzt. Die Probleme haben also nicht erst mit dem Ukraine-Krieg begonnen. Besonders seit den Invasionen von Afghanistan und Irak wird die irische Neutralität permanent unterminiert. Schon als Serbien 1999 illegal angegriffen wurde, hat Irland sich nicht neutral verhalten.

Dabei ist Neutralität für Irland sehr wichtig. Wir sind ein kleines Land und der Nordosten unseres Staatsgebietes ist von einem NATO-Mitglied besetzt. Irland hat keine Mittel, um eine Militärmacht zu werden. Aber wir haben die Ressourcen, um Frieden und Gerechtigkeit in der Welt zu fördern, wie wir das in der Vergangenheit im Rahmen von UN-Missionen getan haben.

Worum handelt es sich bei dem Flughafen Shannon?

Es ist ein internationaler Flughafen im Westen Irlands, der nach dem Zweiten Weltkrieg sehr wichtig war, da dort Flugzeuge für die Reise über den Atlantik betankt wurden. Das ist heute nicht mehr notwendig. Seit 2001 wurden drei Millionen US-Soldaten über Shannon geleitet. Ebenso werden US-Militärmaschinen dort betankt. Schweden und Finnland wurden durch Drohungen zum NATO-Beitritt gedrängt. Das ist auch das Kalkül der US-Regierung, die Shannon dazu benutzt, um die irische Neutralität zu verwässern.

Neutralität und Blockfreiheit sind auf der ganzen Welt etwas sehr Wichtiges und ich arbeite daher mit Aktivisten in vielen Ländern zusammen, etwa den »Veterans for Peace«, um genau das aufzuzeigen und zu stärken.

Viele Gegner der Neutralität argumentieren, Irland sei zu schwach, um sich selbst zu verteidigen, so dass es keine Alternative zum NATO-Beitritt gebe.

Das ist ein sehr schwaches Argument. Irland hat eine geographische Randstellung in Europa, wir haben keine Rohstoffvorkommen wie Öl oder Gas. Eine zukünftige Invasion ist also recht unwahrscheinlich. Unsere Geographie schützt uns. Sowieso könnten wir uns gegen moderne Invasoren nicht mit konventionellen Mitteln verteidigen. Wir konnten das niemals in der Geschichte und es zu versuchen, wäre Selbstmord. Der einzige Weg, Irland zu verteidigen, ist der Guerillakrieg. So haben wir unsere Unabhängigkeit erkämpft. Panzer und Luftwaffe sind Geldverschwendung. Libyen und Irak hatten Tausende Panzer und Flugzeuge und alle wurden in den ersten paar Tagen zerstört.

Bei den Wahlen in zwei Jahren wird die republikanische Sinn Féin wohl die stärkste Partei werden. Was erwarten Sie von einer Sinn-Féin-geführten Regierung?

Sie werden es nicht schaffen, allein zu regieren und brauchen daher einen Koalitionspartner. Aber ich hoffe dennoch, dass sie die Neutralität weiter respektieren und verteidigen werden. Das Problem geht über Irland hinaus: Fast alle EU-Mitglieder sind in der NATO, und die anderen kooperieren im Rahmen des »Partnership for Peace«-Programms eng mit der NATO. Die EU hat dadurch ihre politische Selbstständigkeit aufgegeben. Auch Deutschland hat seine Souveränität aufgegeben, als es nicht scharf dagegen protestiert haben, dass die USA die Nord-Stream-Pipeline gesprengt haben.