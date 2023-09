Martin Schutt/dpa Abgeordnete der CDU und der AfD am Donnerstag im Plenarsaal des Thüringer Landtags in Erfurt

Nach dem Mehrheitsvotum von CDU, FDP und AfD im Thüringer Landtag für eine Senkung der Grunderwerbssteuer sah sich am Freitag vor allem die Union mit dem Vorwurf konfrontiert, die AfD zu normalisieren. »Die CDU reißt die Brandmauer nach rechts außen immer weiter ein«, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) der Nachrichtenagentur dpa. SPD-Chef Lars Klingbeil sagte in der ARD, Union und AfD hätten sich »gemeinsam auf den Weg gemacht«. Steffen Dittes, Chef der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag, hatte am Donnerstag erklärt, die CDU fange an, »eine kleine Regierungskoalition in der Opposition unter Einschluss der AfD tatsächlich in Gang zu setzen«. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen) sprach im »Inforadio« des RBB von einer »offenen Zusammenarbeit« von CDU und AfD.

CDU-Fraktionschef Mario Voigt verteidigte sich. »Die Leute haben die Schnauze voll von diesen politik-taktischen Spielen, sondern was sie wollen, ist, dass man sich tatsächlich um ihre Sorgen kümmert«, sagte er in der ARD. Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Karin Prien nannte es am Freitag im Deutschlandfunk »fast schon infam«, der CDU zu unterstellen, sie zeige Nähe zur AfD oder betreibe deren Normalisierung.

Die Opposition aus CDU, AfD und FDP hatte in Erfurt am Donnerstag abend gegen die Stimmen der Abgeordneten der »rot-rot-grünen« Minderheitsregierung die Steuersenkung durchgesetzt. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) hatte kurz zuvor noch Gesprächsbereitschaft signalisiert. Voigt lehnte das ab; die Regierung habe seit März Zeit für Vorschläge gehabt. Mit dem Votum hat die Union erstmals ein Gesetz gegen den Willen der Ramelow-Regierung durchgebracht, die sie seit 2020 faktisch toleriert.

Der Erfurter Politikwissenschaftler André Brodocz forderte am Freitag die CDU auf, ein sogenanntes konstruktives Misstrauensvotum gegen die Minderheitsregierung auf den Weg zu bringen. Auch Ramelow müsse überlegen, die Vertrauensfrage zu stellen. »Er hat eine Mehrheit gegen sich«, konstatierte Brodocz gegenüber dpa.