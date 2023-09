jW

Fußballfans treten heute im Stadion anders auf als früher. Früher saß man auf der Tribüne und ließ die Jungen machen. Die Fans von heute sind politischer und haben meist ein feines Gespür, ob gesellschaftliche Veränderungen anstehen und die am eigenen Leib erlebten Repressionen Auswirkungen auch auf andere Teile der Gesellschaft haben können.

Und so waren in den vergangenen Wochen häufiger Transparente in den Kurven zu sehen, auf denen »Chatkontrolle stoppen« stand. So mancher Fan im Stadion oder am Bildschirm mag sich gefragt haben, wogegen denn nun schon wieder demonstriert wird. Nun ja, es handelt sich um eine europaweite Kampagne gleichen Namens. Hintergrund ist, dass das EU- Parlament Ende September eine Verordnung verabschieden will, nach der Ermittlungsbehörden anlasslos Chatverläufe von Messengern mitlesen dürfen. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz soll so in erster Linie nach Straftaten sexuellen Missbrauchs von Kindern gefahndet werden. Das ist gut so. Doch wissen wir eben auch, dass die Ermittlungsbehörden es dabei nicht belassen werden. Haben sie erst einmal die Möglichkeit, in der Privatsphäre des Bürgers herumzuschnüffeln, tun sie das in der Regel auch. Hinzu kommt, dass Fußballfans ohnehin viel stärker im Fokus der Behörden stehen. Eine anlasslose Chatkontrolle würde sie besonders hart treffen. Überdies wäre die Einführung einer Chatkontrolle hierzulande beinahe aberwitzig – erst kürzlich hat das Bundesverwaltungsgericht die anlasslose Vorratsdatenspeicherung nämlich für rechtswidrig erklärt. Eine anlasslose Chatkontrolle würde, was den Ermittlungsansatz anbelangt, in dieselbe Richtung zielen. Käme es also zur Einführung der Chatkontrolle, würde dies das Ende des digitalen Briefgeheimnisses bedeuten. Das kann niemand ernsthaft wollen.

In Zeiten zunehmender Einschränkung von Bürger- oder auch Beschuldigtenrechten muss dieses Ansinnen unbedingt verhindert werden. Es könnte schon helfen, die protestierenden Fußballfans dadurch zu unterstützen, indem man etwa den Europaabgeordneten aus dem eigenen Wahlkreis in einer kurzen Nachricht auffordert, mit »Nein« zu stimmen. Überhaupt ist es nie verkehrt, der Einschränkung von Bürgerrechten aktiv entgegenzutreten – im Stadion mit einer Tapete oder bei der nächsten Demo auf der Straße.

»Sport frei!« vom Fananwalt.