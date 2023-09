Hartenfelser/imago Lara Prašnikar von Eintracht Frankfurt am Ball

Am Freitag abend startet die deutsche Fußballbundesliga der Frauen in die neue Saison. Im Auftaktspiel trifft der SC Freiburg auf die Titelverteidigerinnen vom FC Bayern München, die auch in der kommenden Spielzeit als die Topfavoritinnen auf die Meisterschaft gelten. Zumindest geht das aus einer Umfrage unter den Trainerinnen und Trainern der Bundesliga hervor.

Zumal die Bayern mit der schwedischen Innenverteidigerin Magdalena Eriksson und der dänischen Offensivspielerin Pernille Harder zwei Superstars in die Bundesliga holen konnten. Mit der Verpflichtung der beiden Spielerinnen vom FC Chelsea ist dem Verein aus München ein echter Transfercoup gelungen.

Auch die Journalistin Annika Becker, die gemeinsam mit der Autorin Mara Pfeiffer den sehr empfehlenswerten Podcast »Becker und Pfeiffer« betreibt, sieht die Bayern dieses Jahr wieder ganz vorn, erwartet aber ein enges Rennen mit dem VfL Wolfsburg: »Ich freue mich sehr auf den Titelkampf«, sagte Becker im Gespräch mit jW. »Ich glaube, dass die Bayern eher die Nase vorn haben werden und Wolfsburg die Verfolgerrolle einnimmt.« Abschreiben dürfe man die Wölfinnen aber natürlich nicht.

Mit Eintracht Frankfurt, die letztes Jahr den dritten Tabellenplatz belegten, könnte zudem noch ein weiterer Verein ins Rennen um den Titel eingreifen. Die SGE habe laut Becker in den vergangenen Jahren »wirklich gute Arbeit geleistet.« Im Sinne der Spannung und Abwechslung wäre ein alternierender Meister für die Bundesliga sicher von Vorteil – in den vergangenen zehn Jahren standen immer entweder Wolfsburg oder die Münchnerinnen auf dem ersten Platz.

Ein Ende dieser Dominanz ist in den nächsten Jahren wohl eher nicht zu erwarten. Der Vorsprung in Sachen Organisation und Finanzen gegenüber den anderen Vereinen ist noch beträchtlich. Liganeuling RB Leipzig deutet allerdings auch bereits ernsthafte Ambitionen an, in Zukunft um die vorderen Plätze mitspielen zu wollen.

»Wir hoffen, dass wir uns in den Top fünf etablieren«, sagte die ehemalige Nationalspielerin und jetzige Ko­trainerin von RB, Anja Mittag, im Interview mit Sport 1. Damit enden die Ansprüche in Leipzig jedoch nicht: »Die Möglichkeit, um die Qualifikation für die Champions League mitzuspielen und vielleicht auch irgendwann mal um die Meisterschaft, wäre für mich persönlich und auch für den ganzen Verein etwas sehr schönes.«

Ein gewöhnlicher Aufsteiger ist Leipzig jedenfalls nicht, was bereits die Qualität der Transfers zeigen würde, wie Annika Becker gegenüber jW meinte: »Die neuen Spielerinnen haben alle schon Bundesligaerfahrung in Deutschland und Österreich gesammelt, wie z. B. eine Sandra Starke, die aus Wolfsburg kam.« Die Mitaufsteigerinnen vom 1. FC Nürnberg beispielsweise sind finanziell nicht in der Lage, so erfahrene Spielerinnen zu verpflichten.

Wie im Männerfußball gibt es auch bei den Frauen durchaus Kritik am Vorgehen von Leipzig. Eine größere Protestwelle seitens der Fans erwartet Becker jedoch nicht. Ein kritisches Bewusstsein sei zwar vorhanden, die Fanszenen für größere Aktionen wohl noch nicht organisiert genug.

Vielleicht kommt das aber noch. Denn die reine Anzahl der Zuschauerinnen und Zuschauer in der vergangenen Saison hat sich im Vergleich zur vorhergehenden mehr als verdreifacht. Was auch an den sogenannten Highlight-Spielen lag, die in größeren Stadien ausgetragen wurden. So kamen bei der Partie 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt im vergangenen April über 38.000 Zuschauer ins Stadion. Selbst wenn man diese »Highlight-Spiele« herausrechnen würde, bliebe am Ende jedoch ein positiver Trend erkennbar, wie Becker betont: »Falls sich die Zahlen auf diesem Niveau einpendeln, wäre das schon sehr gut.«

Weniger positiv sieht sie dabei die Einführung des Montagspiels: »Für die Stadiongeherinnen sind diese Termine nicht so toll.« Aber gerade aus deren Sicht sollte nach Meinung von Becker der Fußball eigentlich organisiert werden. Auch für die Spielerinnen wäre die Montagsansetzung nicht optimal. Einige gehen nebenbei noch einer Vollzeitarbeit nach, studieren oder besuchen die Schule. Womit man bei den strukturellen Mängeln wäre, die es im Frauenfußball leider immer noch gibt.

Eine der positiven Geschichten der neuen Saison ist sicherlich das Jubiläum der SGS Essen. Der Klub aus dem Essener Stadtteil Schönebeck ist der letzte verbliebene reine Frauenfußballverein und feiert dieses Jahr die 20jährige Zugehörigkeit zur Bundesliga. Wie Becker erzählt, liegt diese Erfolgsstory, neben dem guten Scouting, auch an der Infrastruktur des Vereins – so wird gerade mit Unterstützung der Stadt ein modernes Trainingszentrum gebaut. Trotz der immer größer werdenden Konkurrenz könnte sich die SGS also zumindest noch eine Weile in der Bundesliga halten.