Der Schriftsteller Norbert Scheuer wird in diesem Jahr mit dem mit 30.000 Euro dotierten Rainer-Malkowski-Preis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste ausgezeichnet. »Scheuers Romane sind verdichtetes, konzentriertes Erzählen, entwickelt aus vielen kleinen Formen und Anrissen, und lesen sich wie ein langes dramatisches Gedicht«, würdigte die Akademie am Mittwoch den 71 Jahre alten Autor von Romanen wie »Winterbienen« und »Mutabor«. Der Preis soll am 18. Oktober in München verliehen werden. Scheuer hatte bis 2017 als Systemtechniker gearbeitet. (dpa/jW)