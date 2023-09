Es geht um die Grenzen von Kunstfreiheit und Urheberrecht: Der mehr als zwei Jahrzehnte andauernde Rechtsstreit zwischen den Elektropionieren von Kraftwerk und Musikproduzent Moses Pelham um eine zwei Sekunden lange Tonfolge geht erneut vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Der Bundesgerichtshof (BGH) setzte das dortige Verfahren am Donnerstag aus (Az. I ZR 74/22). Die Richter in Luxemburg müssen sich unter anderem zu der Frage äußern, was genau unter einem Pastiche zu verstehen ist, welcher seit der Umsetzung von EU-Recht in deutsches Recht explizit zulässig ist. Das sei bisher vollkommen unklar, sagte der Vorsitzende Richter Thomas Koch. Im allgemeinen bezeichnet »Pastiche« die Nachahmungen des Stiles oder der Ideen von Künstlern. Fraglich sei aber zum Beispiel, ob einschränkende Kriterien wie das Erfordernis von Humor, Stilnachahmung oder Hommage gelten, erklärte Koch. Eine zweite Frage bezieht sich darauf, ob man feststellen können muss, dass jemand absichtlich einen Pastiche erstellen wollte – oder ob »die Erkennbarkeit des Charakters als Pastiche« genügt. Pelham hatte einen Rhythmus aus dem Kraftwerk-Stück »Metall auf Metall« aus dem Jahr 1977 20 Jahre später leicht verlangsamt als Sample im Loop unter den Song »Nur mir« der Rapperin Sabrina Setlur gelegt. (dpa/jW)