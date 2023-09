Die Kunsthandwerkerin Renata Ahrens ist bereits am 1. August 2023 im Alter von 94 Jahren in Bad Doberan verstorben. Sie gehörte zu den bekanntesten Schmuckgestalterinnen der DDR. Seit 1964 war sie Dozentin an der inzwischen »abgewickelten« Fachschule für Angewandte Kunst in Heiligendamm. Bis 1990 leitete sie die Zentrale Arbeitsgruppe Schmuckgestaltung des Verbandes Bildender Künstler der DDR. Bekannt wurde sie vor allem durch freie Montagen, auch in baugebundenen Arbeiten, durch diverse Materialkombinationen und Schmuck aus unedlen Materialien. Zu ihren Auszeichnungen gehören die Medaille der Internationalen Bijouterie-Ausstellung in Jablonec und der Bayerische Staatspreis für Kunsthandwerk. Für den Theaterverband der DDR schuf sie den »Wolfgang-Heinz-Ring«, angeregt durch die Ringparabel aus Lessings »Nathan der Weise«. Eine Gedenkfeier findet am 28. Oktober im »Weißen Pavillon« Bad Doberan statt.