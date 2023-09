Luzie Kork Leicht und schwer zugleich (Szene aus »Die Acharner«)

Dem attischen Bürger Dikaiopolis reicht es. Jahrelang dauert der Krieg mit Sparta nun schon an, und ein Ende ist nicht abzusehen. Der Athener Rat gibt Durchhalteparolen aus, schwindelt etwas von Gold, das der persische König bereitstellen werde, und wirbt aus Nachbarstaaten Hilfstruppen von zweifelhaftem Wert ein. Als Dikaiopolis’ Forderung, Frieden anzustreben, im öffentlichen Raum kein Gehör findet, entschließt er sich, privat zu handeln. Er verständigt sich mit den Feinden, beendet für sich und seine Familie den Krieg. Fortan verfügt er über einen Marktplatz, auf dem allein er Zwischenhändler ist. Entsprechend wohlhabender wird er, während es denen, die auf dem Krieg beharren, immer schlechter geht.

Und die Acharner? Die Bewohner des attischen Bezirks Acharnai treten bei Aristophanes als Chor auf. Zuerst versuchen sie, Dikaiopolis als Verräter zu lynchen. Doch der überzeugt einen Teil seiner Gegner. Zuletzt, als die Vorteile friedlichen Handels offensichtlich werden, steht das Volk ganz auf seiner Seite.

Der »Förderkreis Theater Provinz Kosmos« und Regisseur Jens Mehrle haben ein Stück gefunden, das in die gegenwärtige Lage passt. Aristophanes wendet sich gegen den Krieg und zeigt, mit welchen Tricks dessen Befürworter den Schrecken verlängern. Die Komödie ist nicht nach der Hauptfigur benannt, sondern nach denen, die es gegen den Krieg zu gewinnen gilt: den Vertretern des Volks. Und Aristophanes weiß auch schon, dass kein Appell Mehrheiten schafft, sondern überzeugende Praxis.

Auch ging es Aristophanes nicht um ein unmittelbares Abbild der Realität. Denn selbstverständlich hätte ein Dikaiopolis in Athen ebenso Probleme bekommen wie heutzutage ein Kapitalist, der gegen die für den Wirtschaftskrieg gesetzten Regeln verstößt. »Die Acharner« ist locker gefügt, die sehr überschaubare Handlung ist vor allem Anlass für komisch-burleske, satirische, bewusst absurde und manchmal derbe Szenen, mit denen Aristophanes Haltungen vorführt.

Das ist heute schwer und leicht zugleich zu spielen. Schwer, weil Aristophanes mit zeitgenössischen Anspielungen, die heutzutage nur noch für Fachleute verständlich sind, nicht spart. Im Sinne des Dichters wäre es sicherlich, sie durch aktuelle Passagen zu ersetzen. Doch dazu bräuchte man jemanden, der Verse schreiben könnte auf dem Niveau von Christoph Martin Wieland, dessen Übersetzung hier gespielt wird. Sie erschien 1813, vielleicht als Kommentar zum Nationalismus, wie er sich in den antinapoleonischen Kriegen zeigte.

Leicht zu spielen ist das Stück, weil es viele szenische Wirkungen anbietet. Mehrle weiß das auszunutzen, ohne je ins bloß Spaßige abzurutschen. Er nimmt die Personen ernst, was Voraussetzung für wirksame Komik ist. Das funktioniert in den Rats- wie in den Marktszenen. Dass manches etwas improvisiert wirkt, weil die Aufführungen an ganz unterschiedlichen Orten stattfinden, mal drinnen, mal draußen, macht das Spiel eher noch lebendiger. Die Inszenierung kommt mit einem Minimum an Kulisse aus, Ausstatter Ma­thias Morgenstern hat für phantasievolle Kostüme gesorgt. Para Kiala spielt die Hauptrolle, derweil Sabine Böhm und Michael Hase in immerhin neunzehn Nebenrollen ihre Wandlungsfähigkeit beweisen und Volkmar Paschold vor allem musikalisch begleitet. Der Dessauer Laienschauspielgruppe »Die Huskies« verlangt Mehrle einiges an Beweglichkeit ab. Dabei chorisch zu sprechen, und das sogar verständlich, gelingt auch Profis nicht immer. Hier gelingt es.

Der Inhalt ist klar, der Aufruf überzeugt. Die Frage bleibt, ob Aristophanes’ Analyse heute noch stimmt. Politik und Militär wollen den Krieg, der Handel bringt Frieden und Wohlstand? Das sehen zumindest manche Kapitalfraktionen anders. Dagegen gibt es Offiziere, die professionell genug für ein realistisches Lagebild sind. Wie auch immer: Die Konflikte werden auf einer Ebene ausgetragen, die individuelle Lösungen nicht erlaubt. Dies bezeichnet die Grenze der Komödie.