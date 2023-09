Faeser für noch mehr Abschottung

Yara Nardi/REUTERS Ein Geflüchteter schaut durch den Zaun des Flüchtlingslagers auf der sizilianischen Insel Lampedusa

Pro Asyl kritisierte am Donnerstag die Aussetzung des Solidaritätsmechanismus durch Deutschland:

Karl Kopp, Sprecher von Pro Asyl, äußert harte Kritik an Bundesinnenministerin Faeser: »Jetzt den Solidaritätsmechanismus in Europa auszusetzen, die weitere Aufnahme von Schutzsuchenden aus Italien zu stoppen, ist unverantwortlich und politisch unklug. Die humanitäre Notsituation auf Lampedusa und die dramatische Situation der Bootsflüchtlinge im Mittelmeer muss zu konkreten Hilfeleistungen aller EU-Staaten führen. Solidarität und Humanität anstatt nationalstaatlicher Reflexreaktionen und schmutziger Deals mit Autokraten sind nun geboten.

Wenn in Libyen eine Naturkatastrophe die Lebensgrundlage von Tausenden zerstört, die Menschenrechtslage in Tunesien sich massiv verschlechtert und gleichzeitig in Italien verzweifelte Menschen ankommen, ist ein gesamteuropäischer Ansatz vonnöten. Diese Haltung lässt Innenministerin Faeser vermissen. Die Angst vor einem weiteren Anwachsen rechtspopulistischer Parteien treibt das Bundesinnenministerium immer mehr in eine Grenzschließungsmentalität. Gerade in einer Krisenzeit müssen Menschenrechte für alle gelten und handlungsleitend sein. Wer dem Druck von rechts nachgibt, stärkt die Rechtsextremen nur noch weiter.«

Umweltverbände forderten am Donnerstag den sofortigen Stopp von Projekten zur Gewinnung fossiler Energieträger im Wattenmeer:

Anlässlich der Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees in Riad schlagen die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die niederländische Umweltorganisation Waddenvereniging und World Heritage Watch Alarm: Neue Bergbauprojekte für fossiles Öl, fossiles Gas und Salz bedrohen den Weltnaturerbestatus und damit den Schutz des Wattenmeers. Die Umweltorganisationen fordern daher den sofortigen Stopp der umwelt- und klimaschädlichen Projekte.

Die Forderungen werden durch die UNESCO unterstützt: Das Welterbekomitee hat auf der Konferenz eine Entscheidung getroffen, mit der die deutsche und die niederländische Regierung aufgefordert werden, auf neue fossile Projekte im Wattenmeer zu verzichten. Hintergrund sind Berichte des unabhängigen Beratungsgremiums des Komitees, das bei weiteren Bergbauprojekten die universellen Werte des Wattenmeers nicht mehr gewährleistet sieht.

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: »Eine weltweit einzigartige Landschaft gerät unter die Füße der fossilen Lobby, und die zuständigen Regierungen schauen tatenlos zu. Unter dem Deckmantel der Energiekrise wollen sie neue fossile Bohrungen im Wattenmeer erlauben. Die Verurteilung der UNESCO muss jetzt ein Weckruf sein, allen fossilen Projekten im Wattenmeer eine Absage zu erteilen! Die Aktivitäten von Wintershall Dea, One-Dyas und Co. gefährden Klima- und Artenschutz und sind für die Energiesicherheit unnötig.« (…)

Stephan Dömpke, Vorsitzender von World Heritage Watch: »Das Welterbekomitee hat mit seiner Beschlussvorlage eine klare Warnung ausgesprochen, dass die Realisierung der geplanten Projekte die Einschreibung in die Liste des gefährdeten Welterbes zur Folge haben würde. Deutschland und die Niederlande ignorieren die Sorgen der Weltgemeinschaft, verletzen internationale Abkommen und sind auf dem Weg, zum Schmuddelkind des Welterbes zu werden. Statt immer neue Stätten für das Welterbe zu nominieren, sollten sie erst einmal die bestehenden schützen.«