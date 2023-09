Antonio Cascio/REUTERS Angehörige der Wayuu nach Blockade von Kohletransporten in Kolumbien (Puerto Bolívar, 7.4.2023)

Seit 2012 hat Global Witness knapp 2.000 Morde an Umweltaktivisten registriert. Und auch im vergangenen Jahr haben weltweit 177 Menschen ihren Einsatz für den Schutz der Natur mit dem Leben bezahlt. Das bedeutet, dass nahezu jeden zweiten Tag aus Gier nach Ressourcen gemordet wird. Dabei steht Kolumbien zum dritten Mal in Folge an der Spitze, wie aus dem Jahresbericht 2022 der internationalen Nichtregierungsorganisation Global Witness mit Sitz in Washington und London hervorgeht, der am Dienstag in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá vorgestellt wurde. 60 Umweltaktivisten sind demnach im vergangenen Jahr in dem südamerikanischen Land getötet worden. Zwischen 2012 und 2022 beläuft sich damit die Zahl in Kolumbien auf 382 getötete Aktivisten.

Global Witness deckt seit mehr als 25 Jahren die Zusammenhänge zwischen dem Vorkommen natürlicher Ressourcen, Konflikten und Korruption auf. 2022 war Lateinamerika erneut das gefährlichste Terrain für Umweltschützer. 88 Prozent der Ermordeten kamen aus dieser Region. 125 Menschen fielen hier der Gewalt gegen die Aktivisten zum Opfer, darunter fünf Kinder. Neben Kolumbien nennt die Organisation Brasilien mit 34 Morden, Mexiko mit 31 und Honduras mit 14 Tötungsdelikten als die gefährlichsten Länder der Region. Erneut befinden sich auch die Philippinen unter den Ländern mit einer hohen Anzahl an Morden an Umweltschützern.

Doch es besteht Grund zur Hoffnung: Die neue Linksregierung Kolumbiens unter Gustavo Petro und seiner Vizepräsidentin Francia Márquez, die selbst Umweltaktivistin ist und der afrokolumbianischen Minderheit angehört, will die Rechte der Bevölkerung besser schützen und verspricht sozialen Wandel. Der Linksruck hat neben Kolumbien auch Brasilien, Honduras und Mexiko erreicht. Auch dort will man sich dem Schutz der Menschenrechte und der Umwelt widmen. Mexiko verzeichnete vergangenes Jahr einen Rückgang der Morde an Aktivisten von 54 auf 31 im Vergleich zum Vorjahr.

Besonders betroffen seien kleinbäuerliche, indigene und Gemeinschaften mit afrikanischen Wurzeln. Und das, obwohl diese nur einen kleinen Teil der Weltbevölkerung ausmachen. Lediglich sechs Prozent sind Indigene, jedoch gehört mehr als ein Drittel der Opfer zu dieser Gruppe. Sieben Prozent der Betroffenen seien Afroamerikaner und 22 Prozent Bauern. Die Familien der Geschädigten hätten oft keine Möglichkeit, die Verbrechen anzuprangern, hob Global Witness hervor. Die Abwesenheit eines Rechtsstaates spielt bei der Straflosigkeit eine große Rolle.

Die Länder der Amazonasregion leiden laut dem Bericht überdurchschnittlich unter den Gewaltakten. In dieser Region bauen westliche Unternehmen mit Hilfe ihrer regionalen Verbündeten Rohstoffe wie Gold, Holz oder Diamanten ab. Oft handle es sich um illegalen Ressourcenabbau, wie im Falle der Goldminen im Territorium der Kayapós in Brasilien. Der ungenehmigte Bergbau erwies sich dort als so profitabel, dass improvisierte Flughäfen gebaut und die Arbeitenden mit Flugzeugen eingeflogen wurden. Unternehmen aus der Schweiz, Italien, Südkorea, den USA und dem Vereinigten Königreich konnte nachgewiesen werden, dass sie in dem Gebiet Gold geschürft oder erworben oder Maschinen an Bergleute verkauft haben, so Global Witness. Damit heizten sie die Umweltverschmutzung, Abholzung und Gewaltverbrechen gegen indigene Aktivisten an. Eine ähnliche Bilanz zieht die Organisation bezüglich der Amazonasländer Peru und Venezuela.

Dennoch ging die Zahl der Delikte weltweit gegenüber 2021 zurück. Das heiße aber nicht, dass sich die Lage allgemein verbessere, mahnt Global Witness. Besonders im Lichte der sich verschärfenden Klimakrise und der ständig zunehmenden Gier nach Rohstoffen steigen die Belastung der Umwelt und der Druck auf ihre Schützer. Neben nackter Gewalt werden zunehmend auch nichttödliche Strategien wie Kriminalisierung, Schikanen und digitale Angriffe gegen Aktivisten eingesetzt. Die Organisation fordert, die Unternehmen juristisch zu belangen. Nicht zuletzt müssten endlich konsequente Schritte zur Bewältigung der Klimakatastrophe unternommen werden.