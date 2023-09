IMAGO/AAP Widerstand gegen Umweltzerstörung: Aborigines protestieren gegen ein Projekt zur Förderung von Kohleflözgas (Sydney, 14.9.2023)

Im Oktober ist die wahlberechtigte Bevölkerung Australiens zu einer als historisch eingestuften Abstimmung aufgerufen. Im ersten Referendum seit 1999 geht es um die Frage, ob künftig ein neues Gremium namens »Voice to Parliament« eingeführt wird. Das Gremium würde Parlament und Regierung beraten und soll damit marginalisierten indigenen Einwohnern des Landes (Aborigines und Torres Straits Islanders) eine eigene Stimme auf dem politischen Parkett geben. Jüngste Meinungstrends deuten nun darauf hin, dass dieses ehrgeizige Projekt, für das sich vor allem die aktuelle Regierung der sozialdemokratischen Labor Party von Premierminister Anthony Albanese einsetzt, scheitern könnte.

Mehrere Dutzend Umfragen der einschlägigen Institute zu dem Thema hat es in dem knappen Jahr seit Anfang des dritten Quartals 2022 gegeben. Der Guardian hat die dabei ermittelten Zustimmungswerte dieser Tage in einer graphischen Darstellung einprägsam aufbereitet. Zwar schwanken die Zahlen selbst bei kurzen Abständen zwischen den Umfrageinstituten teils erheblich, was an der Teilnehmendenzahl und den Details der Methodik liegen mag. Doch ist eine Kurve mit klarer Botschaft erkennbar. Vor rund einem Jahr pendelten die Werte derer, die mit »Ja« antworteten, zwischen 60 und 70 Prozent. Selbst zum Jahreswechsel 2022/23 wäre demnach sogar eine Zweidrittelmehrheit noch möglich gewesen. Doch seit März/April ging es rapide abwärts. Im Juli fiel der aus den Umfragen errechnete Mittelgraph sogar erstmals unter die 50-Prozent-Marke, aktuell liegt er bei 43 bis 44 Prozent. Wie konnte es dazu kommen?

»Eine einfache Frage, komplexe Antworten«, titelte die öffentlich-rechtliche ABC über einem Beitrag. Tatsächlich soll bei dem Referendum nur über den simplen Passus abgestimmt werden, ob die Verfassung eine entsprechende Ergänzung erhalten soll oder nicht. Inzwischen steht zumindest ein Entwurf im Raum, wie diese Verfassungsänderung aussehen könnte. Sie besteht aus drei Punkten: Der erste würde das Voice-Gremium als neues Organ der Interessenvertretung grundsätzlich festschreiben, der zweite ausführen, wie seine beratende Funktion aussähe. Die Mitglieder des Gremiums hätten demnach das Recht, bei Themen, die Aborigines und Torres Straits Islanders betreffen, »Vorschläge« an das Parlament und die Bundesregierung in Canberra heranzutragen. Im dritten Punkt wird die Rolle des Parlaments unterstrichen, dabei als gesetzgeberisches Organ zu wirken.

Nach längerer Zeit eher allgemeiner Debatten haben in den vergangenen Monaten sowohl die »Ja«- als auch die »Nein«-Kampagne spürbar an Fahrt aufgenommen. Zugleich ist der Ton der Auseinandersetzung deutlich rauher geworden. Das liegt vor allem an Teilen des »Nein«-Lagers, dem derzeit – durchaus nicht unberechtigt, wie etliche Beispiele belegen – vorgeworfen wird, eine Schmutzkampagne mit Desinformation, Fake News und persönlichen Diskreditierungen zu fahren. Als eines der Opfer dieses Kurses sieht sich auch Marcia Langton, eine renommierte Professorin für Indigene Studien und weit über die Landesgrenzen hinaus geschätzte Aktivistin. Sie gehört zu den prominenten Befürwortern der angestrebten Änderung. Eine ihrer jüngsten Äußerungen wurde aber unter anderem vom erzkonservativen Leitmedium The Australian und einigen anderen aus dem Zusammenhang gerissen und so umgestellt, als hätte sie allen, die einem Nein zuneigen, pauschal Rassismus unterstellt. Dabei hatte Langton nur darauf hingewiesen, dass zumeist rassistische Grundeinstellungen zum Vorschein kämen, wenn man die »Argumente der ›No‹-Kampagne auseinandernimmt«.