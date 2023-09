imago images/tagesspiegel Vom fertigen Neubau bis zum Sanierungsfall muss bei der Berliner »Schulbauoffensive« nicht viel Zeit verstreichen

Schulbau in Berlin ist Drama. 34 Jahre lang wurden etliche Schülergenerationen in der Neuköllner Clay-Oberschule in Containern unterrichtet, nachdem 1989 der Ursprungsstandort an der Lipschitzallee nach Asbestfunden hatte geräumt werden müssen. Vor drei Wochen, nach den Sommerferien, ging endlich der lang ersehnte 60-Millionen-Euro-Neubau am Neudecker Weg in Betrieb – der aber jetzt schon wieder ein Sanierungsfall ist. Ein Wasserschaden im Erdgeschoss und Schimmelbefall haben vier Fachräume und die Toiletten ruiniert. Ursache ist laut Presseberichten ein versehentlich durchbohrter Spülkasten, wodurch es wochenlang in die Wände nässte. Geschätzt wird der Schaden auf bis zu 200.000 Euro.

Gemessen an dem, was die Hauptstadtbewohner für die Berliner Schulbauoffensive (BSO) hinlegen, ist das Kleckerkram. Als das Programm 2016 aufgelegt wurde, bezifferten die Verantwortlichen die Ausgaben für die rund 120 Bau- und Sanierungsvorhaben mit 5,5 Milliarden Euro. Davon sollte auf die städtische Wohnungsbaugesellschaft Howoge, die rund ein Drittel der Projekte stemmen will, eine Milliarde Euro entfallen, der Rest auf das Land und die Bezirke. Aber das war einmal: 2020 beanspruchte die Howoge bereits 1,5 Milliarden Euro, 2022 waren es 3,4 Milliarden Euro, woraus neuerdings 5,6 Milliarden Euro geworden sind. Festgelegt hat dies vor zehn Tagen der von CDU und SPD gestellte Senat. Damit sollten »trotz« der Preissteigerungen am Bau, bei Material und Energie die vorgesehenen Maßnahmen »zügig« umgesetzt werden, hieß es aus der Bildungsverwaltung. Mit Blick auf die Zielstellung, 26.000 Schulplätze durch Neubau und Sanierung zu realisieren, bestehe nun »Planungssicherheit«, bemerkte die zuständige Senatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU).

Carl Waßmuth von »Gemeingut in BürgerInnenhand« (GiB) machen solche Ansagen »fassungslos«. Wie er am Donnerstag gegenüber junge Welt erläuterte, haben das Land und die Bezirke in den vergangenen zwei Jahren schon eifrig neue Schulplätze geschaffen, und zwar 33.000. Bekannt seien die Aufwendungen für die ersten 25.000 Plätze, die fast genau dem Pensum der Howoge entsprechen. »Die haben aber nicht mehrere Milliarden Euro gekostet, sondern 907,7 Millionen Euro, also 36.300 Euro pro Schulplatz.« Wenn die Howoge mindestens das Sechsfache aufrufe, zeige das, »was für ein Fass ohne Boden der Laden ist«, äußerte der GiB-Sprecher. Dabei sollte eigentlich alles schneller, effektiver und eben auch bezahlbar laufen. Aber nichts davon trat ein: Sieben Jahre nach dem BSO-Start wurde in ihrer Regie noch kein einziger Schulplatz übergeben, bei lediglich zwei Neubauprojekten ist derzeit mehr als nur ein Bauzaun zu sehen. Richtig los gehen die Arbeiten erst 2025, und mit dem Vollzug ist frühestens 2031 zu rechnen. »Dürften die Bezirke einfach weiterbauen, wäre das Gesamtsoll 2027 sicher erfüllt«, so Waßmuth.

Aber sie dürfen nicht – während die Howoge Unmengen Geld verbrennt, bevor auch nur ein Bagger angerückt ist. Pikant: Mit der Einbindung der Gesellschaft hat die Politik nicht nur die Schuldenbremse umschifft. Das Konstrukt ist ein verstecktes Privatisierungsmodell, woran sich Banken und Baulöwen eine goldene Nase verdienen. Die Landesgesellschaft bekommt die Grundstücke und Schulgebäude per Erbpacht übertragen, die Bezirke müssen diese über Laufzeiten von 25 bis 37 Jahren teuer zurückmieten. Das Geld zum Bauen nimmt die Howoge nicht mit günstigen Landesanleihen, sondern auf dem freien Kapitalmarkt auf. Bei Zinsen von fünf Prozent verschlingt allein der Schuldendienst laut GiB in 25 Jahren 4,3 Milliarden Euro extra. Auch Anwälte und Berater kassieren ab. Pro Schule sind allein drei bis vier Verträge zwischen Howoge, Senat und Bezirken erforderlich, insgesamt bis zu 160.

Und weil die privatrechtliche GmbH die Hand auf allem hat, fehlt auch jede Transparenz in puncto Preise. Dazu noch einmal Waßmuth: »Wenn das Management ein paar Buddys in der Privatwirtschaft hat, dann könnten die zu denen sagen: Leute, wir haben einen schrägen Vertrag in der Tasche. Wir brauchen von euch keine günstigen Angebote, sondern möglichst teure.«