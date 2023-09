London. Die frühere Tennisweltranglistenerste Simona Halep ist von einem unabhängigen Gericht wegen Dopings für vier Jahre gesperrt worden. Das teilte die International Tennis Integrity Agency (ITIA) am Dienstag mit. Die bislang vorläufig suspendierte Rumänin war wegen zweier Verstöße angeklagt. Sie hatte während ihrer Teilnahme an den US Open im August 2022 eine positive Probe abgegeben. Bei ihr wurde die verbotene Substanz Roxadustat gefunden. Ein zweiter Anklagepunkt bezog sich auf Unregelmäßigkeiten in ihrem Biologischen Athletenpass. Halep sieht sich als Opfer einer Kontamination von Nahrungsergänzungsmitteln und will wohl gegen das Urteil vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS klagen. (dpa/jW)