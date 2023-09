IMAGO/Eibner Den Schwung mitnehmen: Bundestrainer Harold Kreis (M.) hofft auf die neue DLF-Saison

Bundestrainer Harold Kreis spürt ein »Nachglühen«, Ligaboss Gernot Tripcke eine »Aufbruchstimmung«: Mit großer Hoffnung auf einen Boom beginnt 110 Tage nach dem WM-Silber von Tampere wieder der Eishockeyalltag.

»Wir wollen auf die Erfolgswelle«, kündigte Geschäftsführer Gernot Tripcke vor dem Start in die 30. Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an. »Höhere Akzeptanz und größere Aufmerksamkeit« hat er nach dem Erfolg der Nationalmannschaft im Mai ausgemacht, die sich offenbar auch für die Klubs auszahlen: »Der Dauerkartenverkauf ist sehr gut, das Sponsoring läuft trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage gut.«

Doch wie kann die DEL, die am Donnerstag mit dem Spiel des Titelverteidigers Red Bull München gegen die Düsseldorfer EG ihre Sommerpause beendet hat, langfristig profitieren? »Die Liga macht vieles richtig, sie hat sich sportlich unheimlich weiterentwickelt«, sagte Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller dem sid, aber sie sollte »noch mehr auf die deutsche Karte setzen«. Mehr deutsche Spieler in wichtigen Rollen, mehr deutsche Trainer, mehr deutsche Manager fordert der 36jährige. Der Zeitpunkt sei ideal, weil »der Fußball sich immer mehr von der Gesellschaft entfernt. Wir sollten uns bewusst absetzen, die nahbaren Sportler sein.« Nach Olympia, meint Müller, sei der Hype nicht genutzt worden, »wir denken zu klein«, Eishockey müsse sich besser vermarkten.

»Der Erfolg der Nationalmannschaft ist eng mit der DEL verknüpft«, entgegnete Münchens Manager Christian Winkler, »wir haben viele junge Spieler entwickelt und in Europa aufgeholt«. Auch Kreis bescheinigt der Liga eine »gewaltige Entwicklung«, die DEL sei »als Produkt hervorragend«. Bei der Ausländerregelung, die von Müller und anderen Nationalspielern immer wieder kritisiert wird, sieht der Bundestrainer »keinen kurzfristigen Handlungsbedarf«. Elf ausländische Spieler dürfen pro Klub lizenziert, neun pro Spiel eingesetzt werden.

Tripcke lenkt den Blick auf ein größeres Problem: die fehlenden oder maroden Eishallen: »Wir müssen mehr Lobbyarbeit betreiben, wir brauchen aus der Politik Flankenschutz, um so mehr Spieler zu kriegen.« Auch wenn der Fußball mit schwacher Nationalmannschaft und wachsenden Akzeptanzproblemen in der Krise steckt, zum »Volkssport« werde Eishockey in Deutschland trotz aller Erfolge wohl nie werden, glaubt Tripcke. Aber man sei die Nummer zwei: »Wir haben so viele Zuschauer wie Basketball und Handball zusammen.«

Nicht zuletzt deshalb steht die DEL zu Beginn ihrer Jubiläumssaison wirtschaftlich auf gesunden Beinen. »Wir sind wieder auf Vorcoronaniveau«, betont Tripcke. 149 Millionen Euro setzten die 15 Klubs in der vergangenen Spielzeit um, nach Standort von sieben bis 15 Millionen. Das ist laut Tripcke »eine leichte Steigerung« gegenüber 2018/1019, der letzten Saison vor der Pandemie. (sid/jW)