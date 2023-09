Peter Cziborra/REUTERS Das französische Rugby-Team beim Training am Mittwoch im Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve-d’Ascq

Es ist immerhin das drittgrößte Sportereignis der Welt, das am vergangenen Freitag in Frankreich begonnen hat. Bei der 10. Weltmeisterschaft im Rugby-Union kämpfen 20 Teams in vier Gruppen noch bis zum 28. Oktober um die »Webb ­Ellis«-Trophäe. Benannt ist der Pott nach William Webb Ellis, der 1823 – also vor genau 200 Jahren – im englischen Rugby in der Grafschaft Warwickshire die wilde Rauferei um das »Lederei« (in Wirklichkeit ein verlängertes Rotationsellipsoid) erfunden haben soll. Der Legende nach missachtete Webb Ellis bei einem Fußballspiel die Regeln, nahm den Ball in die Hand und stürmte nach vorne, um ein Tor zu erzielen. Webb Ellis lebte später übrigens in Frankreich, wo er 1872 verstarb und beerdigt ist – der mythische Bogen zum aktuellen WM-Gastgeber ist also gespannt.

Gleich im Eröffnungsspiel traf Frankreich am vergangenen Freitag in Gruppe A im mit mehr als 80.000 Zuschauern ausverkauften Stade de France im Pariser Vorort Saint ­Denis auf Mitfavorit Neuseeland. Und es wurde gleich historisch: Die »All Blacks« verloren nach packendem ­Duell mit 27:13. Es war die erste Niederlage von Neuseeland in der Gruppenphase einer WM. Dabei hatten die »All Blacks« losgelegt wie die Feuerwehr: Schon nach anderthalb Spielminuten tauchte Mark Telea nach präzisem Cross-Kick von Beauden Barrett zum ersten Versuch ins französische Malfeld ab. Nach verschossener Erhöhung – die zwei Punkte wert gewesen wäre – durch Richie Mo’unga blieb es beim 5:0 für den Weltmeister der Jahre 1987, 2011 und 2015. Doch Frankreich schlug mit zwei Straftritten (5./19.) durch Thomas Ramos zurück und führte 6:5, bevor es nach 40 Minuten mit 9:8 für »Les Bleus« in die Halbzeit ging.

Brutale Hitze

Nach Wiederanpfiff drehte Talea nach Flankenlauf und Versuch die Partie auf 13:9 (43.). Das französische Team schüttelte sich kurz und schlug neun Minuten später zurück. Matthieu Jalibert versprühte einen Hauch von French Flair, als er nach aggressiv-leichtfüßigem Lauf drei Neuseeländer auf sich zog und den freistehenden Damian Penaud in Szene setzte, der den ersten französischen Versuch besorgte. Nach verwandeltem Erhöhungskick stand es 16:13 für Frankreich. Immer mehr machte sich dann die brutale Hitze von rund 30 Grad Celsius bemerkbar. Fehler häuften sich, und die ungewöhnlich undiszipliniert spielenden »All Blacks« verursachten Straftritt um Straftritt. Ramos ließ sich nicht lange bitten und baute die Führung (65./74.) auf 22:13 aus. In der 78. Minute machten die Franzosen den Deckel drauf: Nach Ballgewinn im Mittelfeld kickte Maxime Lucu eine »Kerze« vors Malfeld des Gegners. Der Ball sprang zwar direkt vor Mo’unga auf, prallte aber so unmöglich vom Boden ab, dass der von hinten heranstürmende Melvyn Jaminet den Ball aus der Luft pflückte und sich zum Endstand von 27:13 ins Malfeld fallen ließ.

Unglaublicher Kampf

Im zweiten Spiel der Gruppe A zerpflückte Italien am Sonnabend Namibia mit 52:8. Das ebenfalls in der Gruppe spielende Uruguay steigt erst am Donnerstag (21 Uhr) gegen Frankreich ins Turnier ein. In Gruppe B waren die bisherigen Ergebnisse recht deutlich: Irland – wo traditionell Spieler aus der Republik und dem britischen Norden eine Mannschaft stellen – zerlegte Rumänien mit 82:8, während Südafrika Schottland 18:3 schlug. Das ebenfalls in der Gruppe vertretene Tonga spielt kommenden Sonnabend gegen die Iren.

In Gruppe C gewann Australien seinen Auftakt gegen Georgien standesgemäß 35:15. Im zweiten Spiel der Gruppe am Sonntag lieferten sich Wales und Fidschi dann eine schier unglaubliche Schlacht, die Wales nach großem Kampf 32:26 für sich entschied. Fidschi zauberte in der ersten Halbzeit, ließ sich von routinierten Walisern aber ein ums andere Mal abkochen. In der Nachspielzeit der Partie hatte Semi Radradra den Sieg sechs Meter vor dem walisischen Malfeld schon in der Hand. Doch der Center konnte den Ball nicht sauber fangen und ließ das Spielgerät fallen. Chance vertan, Sieg für Wales. Portugal, 2007 bereits bei einer WM dabei, spielt am Sonnabend gegen Georgien sein erstes Spiel. Eine taktische Meisterleistung lieferte England gegen Argentinien in Gruppe D ab. Ab der dritten Minute nach roter Karte für Tom Curry in Unterzahl feuerte der englische Spielmacher George Ford beim Spielstand von 3:3 eine Barrage technisch sehr anspruchsvoller »Drop Goals« zwischen die Torstangen (27./31./37.). Zudem verwandelte Ford sechs Straftritte und besorgte die 27 englischen Punkte im Alleingang. Das zweite Spiel in Gruppe D gewann Japan souverän 42:12 gegen WM-Debütant Chile, gegen das Samoa am Sonnabend sein erstes Spiel bestreiten wird.