Der Musikkonzern Warner Music Group erweitert seine Niederlassung in der Hauptstadt. Damit solle Berlin als künstlerischer Standort gestärkt werden, sagte eine Unternehmenssprecherin der dpa. Insgesamt werde die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort von etwa 20 auf 150 steigen. Der Standort in Hamburg sei entsprechend verkleinert worden, solle jedoch auch in Zukunft der Hauptsitz von Warner Music Deutschland bleiben. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Wirtschaft sind 14 Prozent der Unternehmen der Musikwirtschaft in Berlin beheimatet – konkret seien das knapp 1.500 Unternehmen. Der Sektor habe im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 945 Millionen Euro gemacht, etwas mehr als 6.000 Menschen seien in der Berliner Musikbranche sozialversicherungspflichtig beschäftigt. (dpa/jW)