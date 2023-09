Rolf Poss/imago Ausverkauf, alles muss raus. Immer mehr Filialen und Betriebe rutschen in die Verlustzone

Der Pleitegeier zieht weiter seine Bahnen über der Betriebslandschaft der BRD. Mit kräftigen Flügelschlägen steuert er Firma für Firma an, setzt sich am Werktor nieder und wartet geduldig den Kollaps ab. Eine Wartezeit, die offenbar immer kürzer wird, so häufig verenden hiesige Unternehmen.

Der amtliche Beleg: Im ersten Halbjahr 2023 stieg die Zahl der bei Finanzämtern gemeldeten Insolvenzen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Das sind knapp 8.600 Firmeninsolvenzen, so die hessischen Statistiker. Oder anders ausgedrückt: Bezogen auf 10.000 Unternehmen gab es in der ersten Jahreshälfte deutschlandweit 25,3 illiquide, viertel-, halb- oder ganz bankrotte Betriebe. Wen trifft es am meisten? Die Bereiche Verkehr und Lagerei mit statistischen 54,1 Fällen. Es folgen »sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen«, dazu zählen etwa Zeitarbeitsfirmen. Am besten steht noch der Energiesektor da, mit einer sogenannten Insolvenzhäufigkeit von 2,4 Fällen.

Die Gründe der Misere sind bekannt: konjunkturelle Flaute und steigende Kreditzinsen. Im zweiten Quartal 2023 stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt, das heißt, die Wirtschaftsleistung blieb nahezu unverändert, hatten die Bundesstatiker Ende August ermittelt. Und in den vorangegangenen zwei Quartalen war das BIP sogar zurückgegangen.

Ferner meldete sich am Mittwoch der Berufsverband der Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands (VID) zu Wort. »Derzeit stecken vor allem zinssensible Unternehmen in einer problematischen Lage«, wurde dessen Vorsitzender, Christoph Niering, in einer Mitteilung zitiert. Bei der aktuellen Inflationsrate sei es unwahrscheinlich, dass die Europäische Zentralbank (EZB) kurzfristig Zinssenkungen vornehmen werde. Besonders in die Bredouille gerieten dem VID zufolge die Immobilien- und Baubranche. Unternehmen, die zuvor mit niedrigen Zinsen gewirtschaftet und mit steigenden Preisen im Verkauf geplant hätten, erhielten aktuell oft keine neuen Kredite, um weiterexistieren zu können. Niering: »Diese Entwicklung wird sich nicht so schnell verändern, so dass sich ihre Auswirkung auch in einem moderaten Anstieg der Unternehmensinsolvenzen zum Jahresende niederschlagen wird.«

Hinzu kommt: Wenn Werkstore schließen und Bürotürme verweisen, hocken Gläubiger auf nichtbeglichenen Rechnungen. Die summieren sich: Im ersten Halbjahr 2023 bezifferten die Amtsgerichte die Forderungen bei klammen, insolventen Unternehmen auf rund 13,9 Milliarden Euro. Im Vergleichshalbjahr vor zwölf Monaten waren es 8,2 Milliarden Euro. Schlimmer noch: Jede Insolvenz oder gar Pleite kostet Jobs. Beschäftigte – sprich die eigentlichen Mehrwertproduzenten – stehen vor unsicheren Zeiten, müssen bisweilen stempeln gehen.

Den VID schreckt das alles nicht. Ja, die Anzahl strauchelnder Firmen sei gestiegen, »löst aber die bisher oft befürchtete Insolvenzwelle nicht aus«. Im Langzeitvergleich bedeute das Zahlenwerk vom Statistischen Bundesamt nur »eine Normalisierung des Insolvenzgeschehens«.

Schönfärberei? Muss man meinen. Denn: Bereits am Dienstag präsentierte Industriedaten des Mannheimer Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung belegen eins: Nirgends in der westlichen Welt laufe es konjunkturell so schlecht wie in Deutschland, weil nirgends eine so schlechte Wirtschaftspolitik gemacht werde, sagte Alexander Ulrich (Die Linke). Der industriepolitische Sprecher seiner Bundestagsfraktion warnte in diesem Zusammenhang vor einer »weiteren Deindustrialisierung« hierzulande und dem Verlust zahlreicher, gutbezahlter Arbeitsplätze. Was macht die Ampelkoalition? Statt Investitionsprogramme für öffentliche Infrastruktur auflegen, »überall kürzen, solange es nicht um Waffen geht«, so Ulrich weiter.

Die Prognose ist klar: Der Pleitegeier wird einen großen Bogen um eine Branche machen: Waffenschmieden und Kriegskonzerne.