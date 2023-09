Gefährdetes Handwerk des Tages: Bäcker

Sebastian Gollnow/dpa Bäcker knetet Teigkugel für ein »Inflationsbrot«, das mit getrocknetem Brot vom Vortag gebacken wird

Die Bäckereien sind fast ausgestorben. In den letzten Tagen häuften sich wieder regionale Meldungen über Insolvenzen von Traditionsbäckereien wie beispielsweise die Bäckerei und Konditorei Heil in Saarbrücken, von der der SR am Montag berichtete. Auch die Ketten verschwinden. Von der Industrie belieferte »Backshops« treten an ihre Stelle und graben, indem sie obendrein ein paar Heißgetränke bieten, gleich noch den letzten Cafés das Wasser ab – des einen Brot, des anderen Tod.

Auf längere Sicht beklagt auch der zum »Verbraucher« (selbst)erniedrigte Mensch den Niedergang des Handwerks, der Städte, des Sozialen im Rummel des Konsums. Auch die Brotbackmaschine ist ein Zeichen der Zeit. Anders als bei der Kuchenmischung darf der Bediener nicht einmal ein paar Eier zerschlagen und sich derart der Illusion hingeben, er trage aktiv zum Zustandekommen des Endproduktes bei: Hier wirft er nur Flüssig und Trocken zusammen und drückt auf den Startknopf. Das »Brot«, das er nach zwei denkbar unspektakulären Stunden aus der Backschale puhlt, schmeckt schlechter, ist unansehnlicher und unterm Strich kaum billiger als jedes aus der Industriebäckerei. Aber es fühlt sich an wie seiner eigenen Hände Werk. Das eigene Brot backen: Als tue man etwas Heiliges, erde sich, knüpfe wieder an die Tradition, die Ahnen, die Herkunft an. Als gewinne man Autonomie. Alte Landhäuser haben vereinzelt noch zugemauerte Brotöfen und – wer weiß?! – vielleicht hinten raus gar einen Hektar Land für die wesentliche Zutat Getreide. Aber wer betreibt noch Subsistenzwirtschaft? Und gibt es in ganz Deutschland noch eine Mühle, die von Wind oder Wasser angetrieben und gemeinschaftlich genutzt wird? Bei einer ernsten Energie-, dann Lebensmittelkrise wäre die gesamte Gesellschaft des Landes von Hunger bedroht.