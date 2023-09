Marcello Valeri/ZUMA Press Wire/dpa Überfahrt geschafft in ungewisse Zukunft: Geflüchtete bei Ankunft im Hafen von Lampedusa (19.8.2023)

Die gerechte Verteilung von Asylsuchenden in der EU ist eine Farce: Wie Die Welt in einem am Mittwoch veröffentlichten Beitrag schrieb, ist Deutschland aus dem »freiwilligen Verteilmechanismus« mit Italien ausgestiegen – das Bundesinnenministerium bestätigte den Bericht. Dabei hatte sich Berlin noch vor einem Jahr in der EU für den sogenannten Solidaritätsmechanismus starkgemacht, um die Länder an den EU-Außengrenzen zu entlasten. Laut der bestehenden Dublin-Verträge sind nämlich jene Staaten für die Aufnahme der Asylsuchenden und die Bearbeitung ihrer Anträge verantwortlich, in denen die Menschen zuerst EU-Boden betreten. Das ist praktisch für Länder im Zentrum oder Norden Europas. Sie können dadurch über Sekundärmigration eingewanderte Menschen wieder in die Erstaufnahmestaaten in Südeuropa zurückschicken.

Dies ist auch der Hintergrund des aktuellen Streits. So gab ein Sprecher des Bundesinnenministeriums gegenüber AFP an: »Angesichts des bestehenden hohen Migrationsdrucks nach Deutschland verstärkt die anhaltende Aussetzung von Dublin-Überstellungen durch einige Mitgliedstaaten, auch durch Italien, die großen Herausforderungen, vor denen Deutschland zur Zeit hinsichtlich seiner Aufnahme- und Unterbringungskapazitäten steht.« Laut Welt weigere sich Italien schon seit einem Dreivierteljahr, Menschen nach dem Dublin-Mechanismus wieder aufzunehmen. Das habe Rom den EU-Staaten laut der italienischen Il Post schon im Dezember mitgeteilt. Als Grund seien auch hier die Unterbringungskapazitäten genannt worden. Bislang hat Deutschland 1.700 der zugesagten 3.500 Menschen aus Südeuropa aufgenommen, wie AFP am Mittwoch meldete. Weitere hätten bereits eine Zusage für die Aufnahme erhalten, die nicht von der Aussetzung des Programms betroffen seien.

Die Union polterte im Wahlkampfmodus gleich laut von einem Scheitern der Politik von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). So sagte der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alexander Throm, der AFP, »illegale Migration nach Deutschland nehme »immer dramatischere Ausmaße an (…). Das ist nur in den Griff zu bekommen mit einer Ausweitung stationärer Grenzkontrollen, Frau Faeser muss endlich handeln.«

Der sogenannte Hotspot auf der italienischen Insel Lampedusa meldete in diesen Tagen unterdessen wieder einmal, dass er kurz vor dem Kollaps stehe. Innerhalb von 24 Stunden registrierten die Behörden am Dienstag mehr als 5.000 Menschen. Die Nachrichtenagentur ANSA sprach gar von 5.100 Menschen an einem Tag – eine Zahl so hoch wie nie. Obwohl das Lager ursprünglich nur für 400 Menschen ausgelegt war, befinden sich momentan 6.800 Asylsuchende auf der Insel, die meisten davon in dem Lager. Schon seit Jahren sind menschenunwürdige Zustände in dem Hotspot bekannt. Geändert hat sich seitdem wenig. Zwar hatte die EU-Kommission im Juli nach einem Besuch hoher Funktionäre auf der Insel die Bereitstellung von 14 Millionen Euro Soforthilfe zur Verbesserung der Lage angekündigt. Inwiefern die Gelder jedoch bereits abgerufen oder gar zum Einsatz gekommen sind, ist unklar: Eine jW-Anfrage bei der Internationalen Organisation für Migration (IOM) – die die Gelder in Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden verwalten soll – blieb unbeantwortet.

Nach Zahlen des Innenministeriums in Rom wurden seit Beginn des Jahres bereits mehr als 123. 800 Menschen registriert, die auf Booten Italien erreichten – im Vorjahr waren es von Januar bis Mitte September 65.500. Sollte der Trend anhalten, könnte bis Ende des Jahres gar die Rekordzahl von 2016 übertroffen werden. Damals kamen 181.000 Asylsuchende in Italien an. 2.323 Menschen haben dies in diesem Jahr nicht geschafft, wie die Crew des Seenotrettungschiffes »Louise Michel« am Mittwoch in einer Pressemitteilung erwähnte. Sie starben bei der Überfahrt über das Mittelmeer oder werden vermisst.