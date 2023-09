Qatar News Agency/Handout via REUTERS Am Ende geht’s ums Geld: Treffen der Zentralbankchefs Irans (l.) und Katars (M., Doha, 14.6.2023)

In Verhandlungen mit der US-Regierung, die in den letzten Monaten unter Vermittlung der arabischen Staaten Katar und Oman geführt wurden, hat Iran die Freigabe von fast neun Milliarden Dollar erreicht. Rund sechs Milliarden lagen auf blockierten Konten in Südkorea, 2,76 Milliarden im Irak. Das Geld wurde inzwischen auf ein Konto in Katar überwiesen. Iran kann darauf zugreifen, um den Import ziviler Güter wie Lebensmittel, Pharmazeutika und medizinische Geräte zu bezahlen. Der von iranischer Seite durch mehrdeutige Formulierungen erweckte Eindruck, man könne jetzt über das Geld frei verfügen, ist aber offenbar falsch.

Die iranischen Guthaben in den beiden Ländern waren dadurch entstanden, dass sie Waren und Leistungen aus dem Iran bezogen hatten, aber den Gegenwert auf Druck der USA nicht überweisen durften. Südkorea hatte Erdöl importiert, der Irak Naturgas und Strom. Die US-Regierung hat nun von einer Klausel der Sanktionsgesetze Gebrauch gemacht, die es ihr erlaubt, in Ausnahmefällen zugunsten der »nationalen Interessen« auf die Anwendung vorgeschriebener Strafmaßnahmen zu verzichten.

Neben der Freigabe der »eingefrorenen« Guthaben sind auch Verhandlungen zwischen Teheran und Washington über einen Gefangenenaustausch weit vorangeschritten. Mehrfachen Erklärungen der iranischen Regierung zufolge haben die beiden Themen nichts miteinander zu tun, aber diese Darstellung ist unwahrscheinlich. Zumindest praktisch sind diese Verhandlungsgegenstände nicht voneinander zu trennen.

Am 10. August hatte Washington bestätigt, dass fünf im Iran wegen Spionage verurteilte und inhaftierte US-Amerikaner in den Hausarrest entlassen worden waren. Die Betroffenen haben zugleich auch die iranische Staatsbürgerschaft. Am Montag wurde bekannt, dass die US-Regierung der Freilassung von fünf Iranern zugestimmt hat, die in den USA in Haft sind. Einzelheiten wurden zunächst nicht mitgeteilt. Vermutlich handelt es sich um Personen, die wegen Mitwirkung beim Umgehen von Sanktionsvorschriften verurteilt wurden. Mit dem praktischen Vollzug des Gefangenenaustausches ist in allernächster Zeit zu rechnen.

Im Abgeordnetenhaus der USA fand am Mittwoch eine von der republikanischen Mehrheit angesetzte Anhörung zum Thema statt, über deren Verlauf bei Redaktionsschluss noch nichts Wesentliches bekannt war. Der offizielle Titel – »Eine gefährliche Strategie: Untersuchung des Versagens der Biden-Administration gegenüber dem Iran« – macht aber deutlich, worum es dabei ging. Zuvor hatten mehrere Abgeordnete und Senatoren der Republikaner die Freigabe der blockierten iranischen Guthaben im Irak und in Südkorea scharf verurteilt. Die Entscheidungen der Regierung seien ohne Logik und machten Amerikaner »im eigenen Land und im Ausland weniger sicher«, erklärte der Vorsitzende des Unterausschusses für Nationale Sicherheit, Grenzschutz und Außenpolitik im Ausschuss für Aufsicht und Rechenschaft, Glenn Grothman, der die Anhörung einberufen hatte. Senator Chuck Grassley aus Iowa twitterte, es sei »lächerlich, dass die USA sich dazu erpressen lassen, sechs Milliarden Dollar für Geiseln zu zahlen, was indirekt hilft, die Nummer eins der iranischen Außenpolitik, den Terrorismus, zu finanzieren«, Senator Tom Cotton aus Arkansas warf Präsident Joseph Biden vor, »Lösegeld an den schlimmsten staatlichen Terrorismusförderer zu zahlen«. Dass die USA in Wirklichkeit gar nichts gezahlt haben, wird von den Republikanern weithin ignoriert.

Die Gegner jeder Verständigung mit dem Iran haben inzwischen erreicht, dass Bidens Sonderbeauftragter und Chefunterhändler für dieses Thema, Robert Malley, aus dem Spiel genommen wurde: Im Juni wurde seine Sicherheitsfreigabe, also seine Einstufung als vertrauenswürdig für den Umgang mit Geheimvorgängen und -dokumenten, zur Überprüfung suspendiert und seither nicht wieder neu erteilt. Eine öffentliche Begründung der Regierung für diese Maßnahme gibt es nicht.