Christian Charisius/dpa Sieben Millionen Container pro Jahr (Terminal Burchardkai der HHLA)

Diesmal hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck keine Bedenken, wie er am Mittwoch in Berlin sagte. Bei der geplanten Übernahme von 49,9 Prozent der Betreibergesellschaft des Hamburger Hafens (HHLA) durch die Schweizer Großreederei MSC handle es sich um »ökonomische Entscheidungen von Firmen«, die für die »allgemeine Sicherheit« nichts befürchten ließen. Schließlich ist die nach Zahl der Containerschiffe weltgrößte Reederei nicht im Besitz der VR China, sondern in dem der Familie Aponte.

Diese hat, wie am Mittwoch bekannt wurde, »eine verbindliche Vereinbarung« mit der Stadt Hamburg getroffen. Zum Stückpreis von 16,75 Euro will MSC sämtliche HHLA-Aktien in Streubesitz erwerben und soll ein knappes Fünftel der städtischen Papiere obendrauf bekommen. Die Stadt will ihren Anteil an der HHLA für läppische 167.500 Euro von 69,2 auf 50,1 Prozent senken. »Wir müssen die Mehrheit behalten und wir müssen die Mitbestimmung gewährleisten«, erklärte SPD-Finanzsenator Andreas Dressel zu dem Deal, mit dem man »das Vorschlagsrecht für die CEO- und die Aufsichtsratspositionen« behalte. Viel mehr aber auch nicht.

Zu den »gemeinsamen Absichten« der »langfristigen strategischen Partnerschaft« hieß es, MSC würde Hamburg ab 2031 den Umschlag von mindestens einer Million Containern im Jahr garantieren. Derzeit werden an den drei Hafenterminals siebenmal soviele umgeschlagen, aber MSC will auch noch eine »Deutschlandzentrale« in der Stadt errichten, mit »über 700 Arbeitsplätzen«. Das scheint Versprechen genug.

Die HHLA werde »für’n Appel und ’n Ei verschleudert«, befand der FDP-Bundestagsabgeordnete Michael Kruse, dem Hafen würden so »Entwicklungsmöglichkeiten verbaut«. Das mag auf die Reederei Hapag-Lloyd gemünzt gewesen sein, die mehr als 50 Prozent des Containerumschlags in Hamburg besorgt: »Da zahlen wir nun die Terminalgebühren an unseren größten Wettbewerber«, zitierte Reuters einen von einer »superkalten Dusche« erwischten »Insider«.

Aber es passt auch auf die VR China, den mit rund 30 Prozent der umgeschlagenen Waren »größten Handelspartner« des Hafens, wie die HHLA anderthalb Jahre lang erklärte, um schließlich im Mai gegen Habecks Willen eine chinesische Beteiligung an einem Terminal durchzusetzen.