Jens Büttner/dpa

In Schwerin haben am Mittwoch rund 150 Beschäftigte aus dem Einzelhandel für mehr Lohn und Anerkennung demonstriert (Foto). Aufgerufen zum Protestzug hatte die Gewerkschaft Verdi. Seit Dienstag wird bei Kaufland, IKEA, Rewe und Penny in Mecklenburg-Vorpommern gestreikt. Verdianer seien bereit, den Ausstand bis ins Weihnachtsgeschäft auszudehnen, hieß es. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 2,50 Euro pro Stunde und einen fixen Stundenlohn von 13,50 Euro in allen Betrieben. Mindestens. Neue Tarifgespräche beginnen am heutigen Donnerstag. (jW)