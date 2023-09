Paul Zinken/dpa Zwangsräumungen stoppen: In der BRD werden jedes Jahr Zehntausende Menschen aus ihren Wohnungen geworfen

Zum 27. September soll Gabrielle Kinateders Wohnung in Frankfurt am Main zwangsgeräumt werden. Die Linke kritisiert die landes- und stadteigene Wohnungsgesellschaft Nassauische Heimstätte/Wohnstadt, NHW, deshalb. Was wird der Frau vorgeworfen?

Gabrielle wohnte seit 40 Jahren in der Adolf-Miersch-Siedlung im Stadtteil Niederrad mit ihrer Mutter zusammen. Sie pflegte sie zehn Jahre lang, bis sie Anfang des Jahres mit 99 Jahren verstarb. Bemerkenswert ist die Begründung, mit der Gabrielle gekündigt wurde. Es gab keine Probleme mit der Nachbarschaft, die Miete hat sie regelmäßig bezahlt. Die NHW behauptete, mit ihrem offenen Brief an deren Aufsichtsratsvorsitzenden Tarek Al-Wazir von Bündnis 90/Die Grünen und Peter Feldmann, Vorgänger des jetzigen stellvertretenden Vorsitzenden Mike Josef, beide SPD, habe sie das Unternehmen angeblich beleidigt.

Tatsächlich übte sie darin nur berechtigt Kritik: Die NHW halte an Vollmodernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen fest, um einen höheren Mietzins zu Lasten finanzschwacher Mieter in einer Wirtschaftsrezession zu generieren. Die Ersatzwohnung nahm die Mieterin Gabrielle vor dem Hintergrund nicht an, dass ihre Mutter zum Zeitpunkt des geforderten Umzugs nicht transportfähig war. Sie hatte ein ärztliches Attest vorgelegt, aus dem hervorging, dass sie zu 100 Prozent schwerbehindert war. Gabrielle gründete eine Initiative, um der Verdrängungspolitik und Gentrifizierung zu begegnen.

Auch andere Mieter stimmten der Modernisierung nicht zu. Weshalb trifft es nun Gabrielle Kinateder?

Bei der NHW dachte man wohl, sie, als Schwächste von allen, so loswerden zu können und zugleich andere abzuschrecken, sich zu beschweren. Energetisch sanieren ist klimapolitisch notwendig, aber es muss sozial verträglich erfolgen. Weder darf es brutalen Mietanstieg geben, noch dürfen Bewohner aus ihren Wohnungen verdrängt werden. Das Unternehmen klagte gegen sie mit mehreren Anwälten; die Mieterin musste sich verteidigen. Welch’ ungleiches Unterfangen! Das Frankfurter Amtsgericht gab der Räumungsklage am 17. Mai statt.

Im Kündigungsschreiben behauptet die NHW, die Mieterin sei »querulatorisch«, habe keine Wohnungsbesichtigung ermöglicht; »nachhaltige Instandsetzung« verhindert.

Das ist eine Lüge. Einen ersten Termin sagte die NHW selber pandemiebedingt ab, beim zweiten im Oktober 2021 war ich Zeuge, wie der Bauleiter Gabrielle rassistisch beschimpfte und randalierte. Er sagte etwa: Ihr seid Zigeuner. Und: Raus aus diesen Häusern, sie gehören nicht euch, sondern uns. Die Stabsstelle Mieterschutz riet ihr, zu klagen. Der NHW-Mitarbeiter musste 500 Euro an sie als geschädigte Person zahlen. Damit war das Verfahren eingestellt.

Die NHW argumentierte, der Härtefall ihrer Mutter sei nicht hinreichend belegt gewesen. War das so?

Die NHW wusste genau, sie war Pflegegrad 5, somit der höchste – und 99 Jahre alt. All das ging ebenso aus dem ärztlichen Attest hervor. Zudem ein Gutachten zu verlangen, war unverschämt. Solch einschüchternde Geschäftspraktiken sind inhuman – wie die gesamte Wohnungspolitik des Unternehmens in öffentlicher Hand, das ständig verschärfte Maßnahmen gegen Mieterinnen und Mieter einleitet: 27 Prozent gehört der Stadt, der Rest ist landeseigen.

Sie fordern nun, den Aufsichtsratsvorsitzenden der NHW, Minister Tarek Al-Wazir und seinen Stellvertreter Mike Josef, auf, die Zwangsräumung zu stoppen.

Ihre Aufgabe ist es, eine soziale Geschäftspolitik durchzusetzen. Gabrielle konnte nicht mal in Ruhe um ihre Mutter trauern. Von bis zu 700 Zwangsräumungen jährlich in Frankfurt erfolgen etwa die Hälfte durch öffentliche Wohnungsgesellschaften. Die NHW baut seit Jahren Luxushochtürme und Eigentumswohnungen; sorgt mit Mieterhöhungen für schlaflose Nächte und Existenzängste bei Mieterinnen und Mietern. Das ist inakzeptabel. Es gilt, für die Bevölkerung bezahlbaren sozialen Wohnraum zu schaffen. Für den 27. September rufen wir Initiativen, Sozialverbände und Personen zur Solidaritätskundgebung auf. Diese Wohnungen gehören der Bevölkerung, nicht dem Bauleiter. Sie sind mit Steuergeldern finanziert.